62% жителей Латвии не знают, что в ЕС жертвы преступлений защищены особыми правами

В десяти странах ЕС, где проводилось исследование, половина, или 52%, респондентов, которые сообщали о преступлении, сообщили о случаях насилия в отношении человека. В Латвии этот показатель был самым низким - 32%.

Директор кризисно-консультационного центра "Скалбес" Райво Вилцанс сообщил агентству LETA, что случаи насилия в Латвии по-прежнему являются актуальной проблемой, но зачастую они происходят тихо и незаметно для общественности. Согласно последним статистическим данным, каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии подвергались физическому или сексуальному насилию, причем пострадавшие об этом чаще рассказывают близким людям, чем поддерживающим учреждениям.

Информационная кампания Еврокомиссии "Я буду держать глаза открытыми" направлена на привлечение внимания к таким видам преступлений, как насилие против человека, гендерное насилие и проявления ЛГБТ-фобии, и в основном нацелена на окружение жертв преступлений с целью побудить их быть бдительными для распознавания преступлений и оказания помощи пострадавшим.

В центре "Скалбес" отмечают, что если человек столкнулся или стал свидетелем случая насилия, он должен позвонить в полицию, а также уведомить окружающих. Лично вмешиваться в конфликт можно лишь после предварительной оценки ситуации, чтобы не создать риска для себя самого.