Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа: хорошее время для перемен, но бойтесь выгорания

Скорпион

Скорпионам стоит только поверить, что они могут все, чтобы оказаться уже на полпути к успеху. Несмотря на проблемы с ретро-Венерой, Скорпионы все равно смогут обрести счастье. Им ничто не помешает, если они окажутся достаточно настойчивыми. Неделя начнется с благоприятной ноты, если не лениться и стараться решать накопившиеся проблемы - смело, без сомнений и оправданий.

Стрелец

Если вдруг неделя окажется непростой для Стрельцов, людям этого знака стоит вспомнить простую поговорку: "Нет худа без добра". Все нехорошее, что может произойти, обязательно будет иметь долгоиграющие и весьма приятные последствия. Возможно, что Стрельцы просто в упор не видят свои ошибки и не понимают, что зашли в дебри, которые попросту не приведут их никуда.

Козерог

Козерогов ожидает прирост неурядиц и мелких трудностей, но на этой неделе для них будет лекарство от бед. Речь идет об общении с другими людьми. Козероги - оплот самостоятельности, но порой им просто необходимо попросить о поддержке - хотя бы эмоциональной. Это не зазорно, и это не говорит о слабости. Важно помнить, что сегодня помогаем мы, а завтра помогают нам.

Водолей

Водолеям их бесцеремонность может стоить очень дорого. Важно уважать чужое мнение, личное пространство, моральные устои. Ни в коем случае нельзя вести себя бестактно, особенно по отношению к тем, кто не может ответить ни словом, ни делом. Импульсивность Водолеев также может сыграть с ними злую шутку. Тут уже необходимо будет взять себя в руки и ни в коем случае не позволять себе поступать порывисто, необдуманно.

Рыбы

Рыбы в период с 7 по 13 августа могут быть склонны к принятию скоропалительных решений, что в большинстве случаев будет выливаться в новые неурядицы. Предвзятость по отношению к другим людям также будет стоит Рыбам очень дорого. Важно проявлять уважение к окружающим и делать выводы об их поступках, но никого не ругать за них. Строгость и негатив принесут больше забот, чем пользы.