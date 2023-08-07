Августовская война 15 лет спустя: грузинские власти обещают мир, но пугают новой войной

"Четверо или пятеро их было. Я их спрашиваю: „Что вы делаете?“, и один мне в ответ говорит: „Иди сюда, я тебе покажу, что мы делаем“. Потом я вижу, что они вооружены. И вот в моем же саду они за мной вооруженные погнались. Лет шесть -семь я туда уже выходить не могу", — говорит он.

С другой стороны села за колючей проволокой остался дом ставшего легендарным Даты Ванишвили

Пенсионер не оставил родной дом, несмотря на то, что оказался отрезанным от своих родных и близких, которые живут на подконтрольной Тбилиси территории.

В течение 10 лет он через колючую проволоку встречал приезжающих сюда западных дипломатов и высокопоставленных гостей.

Два года назад Ванишвили скончался, наказав жене Вале Ванишвили не оставлять дом, чтобы его не отняли.

В день его похорон колючая проволока у его дома была усыпана красными и белыми гвоздиками.

Валя Ванишвили по сей день выполняет просьбу мужа, оставаясь жить в Хурвалети за колючей проволокой.

Дата Ванишвили отказался покидать свой дом, который остался по ту сторону колючей проволоки Фото: AFP

"Политика запугивания"

Пришедшая к власти в 2012 году «Грузинская мечта» с самого начала своего правления начала развивать экономические и торговые отношения с Россией, но ощутимого прогресса или уступок со стороны России в вопросе отколовшихся от Грузии регионов за этим не последовало.