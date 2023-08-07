Фото и видео ⟩ В Латвии бушует гроза: сломаны деревья и сорваны крыши

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.

Нарушения в работе электросети

Из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Больше всего повреждений в Добеле и Добельском крае, в Тукумском, Елгавском и Резекненском краях.

Бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Закрыта туристические места

В связи с серьезным ущербом, который причинила пронесшаяся над Латвией буря, до выходных закрыт Терветский природный парк, сообщили агентству LETA в парке.

Чрезвычайно сильная буря обрушилась на природный парк сегодня около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т. д.

На данный момент размер причиненного ущерба неизвестен, потому что попасть в парк не представляется возможным.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.

С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе.