Нелегальное трудоустройство в детских лагерях: против звезды шоу начаты административные процессы

Несколько административных процессов возбуждено против звезды шоу Виты Таубе, которая в своих нелегально организованных детских лагерях трудоустраивала несовершеннолетних лиц без трудового договора, сообщает передача Bez Tabu.
17-летний Тимофей отозвался на объявление о работе и согласился работать помощником в детском лагере. До начала работы и даже в момент начала исполнения трудовых обязанностей парень не получил конкретных указаний по поводу того, что ему надо делать. "Под знаком вопроса" остался и договор.
По словам Тимофея, детей и сотрудников в лагере не кормили полноценно. Организатор Вита в Продовольственно-ветеринарной службе не зарегистрировала предприятие которое обеспечивало бы в лагере теплое и здоровое питание.
Кроме тог, Вита Таубе не зарегистрировала лагерь в Государственном центре содержания образования, а также организовала его, не проинформировав самоуправление Елгавского края, в котором лагеря проходили.
Однако это лишь "верхушка айсберга" обвинений, выдвинутых против Виты.
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