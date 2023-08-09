Страны Балтии и Польша осудили репрессии в Беларуси

Министры иностранных дел государств Балтии, Польши, Германии, а также председатель Евросовета выразили поддержку демократическому движению в Беларуси и осудили репрессии режима Лукашенко.
Государства Балтии и Польша в третью годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси осудили "широкомасштабные репрессии внутри страны" и "соучастие" авторитарного режима в Минске в войне России против Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран ЕС и НАТО в среду, 9 августа, выразили свою поддержку демократическому движению в Беларуси и солидарность с ним.
Joint Statement by the Estonian 🇪🇪, Latvian 🇱🇻, Lithuanian 🇱🇹 and Polish 🇵🇱 Foreign Ministers on the 3rd anniversary of illegitimate presidential elections in Belarus ⤵️ https://t.co/tV5ZrOuT7W— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 9, 2023
"Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как и верим в победу Украины. Наша поддержка белорусского народа, который борется за свою свободу и достоинство, останется нерушимой", - говорится в документе. Страны Балтии и Польша пообещали "и далее поддерживать демократические силы в Беларуси, их руководство, а также других представителей гражданского общества, выступающих за демократические преобразования в стране".
Глава МИД ФРГ: Человечность оппозиции Беларуси вызывает страх у режима Лукашенко
В поддержку белорусской оппозиции выступила и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Человечность оппозиции "вызывает страх у режима" во главе с правителем Александром Лукашенко, написала Бербок в Twitter. "Ваше мужество невозможно упрятать за решеткой, идею свободы - не выгнать в эмиграцию", - заявила немецкий политик. Она напомнила, что более полутора тысяч белорусов уже три года после сфальсифицированных выборов незаконно находятся в заключении.
3 Jahre nach der gefälschten Wahl in #Belarus sind mehr als 1500 Menschen zu Unrecht hinter Gittern. Ihre Menschlichkeit macht dem Regime Angst. Ihr Mut lässt sich nicht wegsperren, die Idee der Freiheit nicht ins Exil vertreiben. Wir stehen an Eurer Seite für ein freies Belarus.— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 9, 2023
Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о "сфальсифицированных и нелегитимных" выборах президента 2020 года в Беларуси. ЕС осуждает "продолжающиеся жестокие репрессии", осуществляемые режимом Лукашенко, и выражает поддержку "демократическим силам в Беларуси", написал в Twitter европейский политик.
Today marks the anniversary of the 2020 falsified & non-legitimate presidential elections in Belarus, followed by a draconian crackdown against human rights defenders & pro-freedom Belarusians.— Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2023
🇪🇺condemns Lukashenko’s continued brutal oppression & supports democratic forces in 🇧🇾
Заявление Лукашенко о победе вызвало массовые протесты
На выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года победителем объявил себя Александр Лукашенко, который, как утверждала избирательная комиссия, набрал более 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты в стране. По мнению протестующих, на выборах победила Светлана Тихановская. Вскоре после выборов она была вынуждена уехать в Литву. С тех пор многие представители белорусского гражданского общества, спасаясь от репрессий, нашли убежище в странах Балтии и Польше.