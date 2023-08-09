Страны Балтии и Польша осудили репрессии в Беларуси

В поддержку белорусской оппозиции выступила и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Человечность оппозиции "вызывает страх у режима" во главе с правителем Александром Лукашенко, написала Бербок в Twitter. "Ваше мужество невозможно упрятать за решеткой, идею свободы - не выгнать в эмиграцию", - заявила немецкий политик. Она напомнила, что более полутора тысяч белорусов уже три года после сфальсифицированных выборов незаконно находятся в заключении.

3 Jahre nach der gefälschten Wahl in #Belarus sind mehr als 1500 Menschen zu Unrecht hinter Gittern. Ihre Menschlichkeit macht dem Regime Angst. Ihr Mut lässt sich nicht wegsperren, die Idee der Freiheit nicht ins Exil vertreiben. Wir stehen an Eurer Seite für ein freies Belarus. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 9, 2023

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о "сфальсифицированных и нелегитимных" выборах президента 2020 года в Беларуси. ЕС осуждает "продолжающиеся жестокие репрессии", осуществляемые режимом Лукашенко, и выражает поддержку "демократическим силам в Беларуси", написал в Twitter европейский политик.

Today marks the anniversary of the 2020 falsified & non-legitimate presidential elections in Belarus, followed by a draconian crackdown against human rights defenders & pro-freedom Belarusians.

🇪🇺condemns Lukashenko’s continued brutal oppression & supports democratic forces in 🇧🇾 — Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2023

Заявление Лукашенко о победе вызвало массовые протесты