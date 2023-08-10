Фото ⟩ Снесли забор, растолкали охранников: изголодавшиеся по хитам 90-х и нулевых таллиннцы шокировали своим поведением

Вчера, 9 августа, в 18:00 открылись ворота таллиннского стадиона "Калев" для четырехдневного музыкального фестиваля We Love The 90s. Хедлайнерами первого дня стали легенды эстонской музыки: рок-группа Smilers, Койт Тооме, панк-группа Terminaator и 2 Quick Start, пишет Limon.ee.
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Несмотря на то, что была среда, стадион заполнили тысячи поклонников отечественной музыки. Каждый из артистов возмущался прямо в микрофон, что перед сценой пусто, но так и было задумано, эта зона только для VIP-персон и журналистов. Но решающим стало слово солиста группы Terminaator Яагуп Креэма. Он потребовал, чтобы поклонники пробрались к сцене. Разгоряченная толпа снесла забор и оказалась прямо у самой сцены. Тысячи танцующих людей кричали, танцевали и показали, кто здесь хозяин. "Времени у нас мало, но орел выклюет глаза организаторам, если мы не уложимся", - пошутил Яагуп Креэм.
Все дни фестиваля впервые будут проходить на стадионе "Калев" в Таллинне, и посетителей сразу попросили приходить пешком или приезжать на общественном транспорте. "Из-за масштабных строительных работ в центре Таллинна доступ к стадиону "Калев" очень затруднен", - предупредил Рено Хекконенс, руководитель отдела по связям с общественностью фестиваля. "Кроме того, вокруг стадиона не так много парковочных мест, чтобы вместить большое количество автомобилей", - добавил он.
Завтра, 10 августа, на фестивале выступят звезды миллениума немецкая группа Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator и эстонская группа Caater. 11 августа на сцену выйдут тяжеловесы 1990-х - Whigfield, Katrina (aka and The Waves), DJ Sash!, Dr Alban, Londonbeat, Haddaway, Nancy и Аллан Роозилехт. Кроме того, 12 августа на стадионе "Калев" можно будет увидеть легендарную певицу Бонни Тайлер.
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