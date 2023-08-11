"Я жива". 14-летняя звезда Сети опровергла слухи о своей смерти

Об этом Тян рассказала изданию TMZ.

В четверг на официальной странице Lil Tay в Instagram была опубликована новость о ее "трагической и внезапной" смерти. Сообщалось также о смерти ее брата Джейсона. Сейчас этой публикации в профиле нет.

Сомнения в достоверности сообщения о смерти девочки возникли еще в тот момент, когда ее отец и менеджер отказались комментировать это. Кроме того, у полиции не было никакой информации о ее гибели.

Тян заявила TMZ, что в ее Instagram некое третье лицо распространило лживую информацию, кроме того, назвав ее Клэр Хоуп, а не ее настоящим именем - Тэй Тян.

Тян стала популярной в 2017 году, когда в возрасте 9 лет начала публиковать короткие видео, где показывала автомобили класса люкс, дорогие украшения и частные дома.

В 2018 году девочка пропала из интернета, так как было опубликовано видео, на котором кто-то - вероятно, ее брат - дает ей инструкции, как вести себя перед камерой.