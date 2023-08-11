Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Я жива". 14-летняя звезда Сети опровергла слухи о своей смерти

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Lil Tay/"Instagram"

В среду, 9 августа, мир потрясла новость о том, что 14-летняя интернет-звезда Lil Tay (настоящее имя - Тэй Тян, а не Клэр Хоуп, как было указано ранее), внезапно скончалась. Теперь выяснилось, что на самом деле девушка цела и невредима, что она подтвердила сама, сообщает The Guardian.

Об этом Тян рассказала изданию TMZ.

В четверг на официальной странице Lil Tay в Instagram была опубликована новость о ее "трагической и внезапной" смерти. Сообщалось также о смерти ее брата Джейсона. Сейчас этой публикации в профиле нет. 

Сомнения в достоверности сообщения о смерти девочки возникли еще в тот момент, когда ее отец и менеджер отказались комментировать это. Кроме того, у полиции не было никакой информации о ее гибели. 

Тян заявила TMZ, что в ее Instagram некое третье лицо распространило лживую информацию, кроме того, назвав ее Клэр Хоуп, а не ее настоящим именем - Тэй Тян. 

Тян стала популярной в 2017 году, когда в возрасте 9 лет начала публиковать короткие видео, где показывала автомобили класса люкс, дорогие украшения и частные дома.

В 2018 году девочка пропала из интернета, так как было опубликовано видео, на котором кто-то - вероятно, ее брат - дает ей инструкции, как вести себя перед камерой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх