"Я жива". 14-летняя звезда Сети опровергла слухи о своей смерти

В среду, 9 августа, мир потрясла новость о том, что 14-летняя интернет-звезда Lil Tay (настоящее имя - Тэй Тян, а не Клэр Хоуп, как было указано ранее), внезапно скончалась. Теперь выяснилось, что на самом деле девушка цела и невредима, что она подтвердила сама, сообщает The Guardian.
Об этом Тян рассказала изданию TMZ.
В четверг на официальной странице Lil Tay в Instagram была опубликована новость о ее "трагической и внезапной" смерти. Сообщалось также о смерти ее брата Джейсона. Сейчас этой публикации в профиле нет.
Сомнения в достоверности сообщения о смерти девочки возникли еще в тот момент, когда ее отец и менеджер отказались комментировать это. Кроме того, у полиции не было никакой информации о ее гибели.
Тян заявила TMZ, что в ее Instagram некое третье лицо распространило лживую информацию, кроме того, назвав ее Клэр Хоуп, а не ее настоящим именем - Тэй Тян.
Тян стала популярной в 2017 году, когда в возрасте 9 лет начала публиковать короткие видео, где показывала автомобили класса люкс, дорогие украшения и частные дома.
В 2018 году девочка пропала из интернета, так как было опубликовано видео, на котором кто-то - вероятно, ее брат - дает ей инструкции, как вести себя перед камерой.
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