Как позаботиться об интимном здоровье мужчины?

Мужское интимное здоровье - деликатная тема, о которой обычно мало говорят, уделяя ей больше внимания только тогда, когда приходится сталкиваться с неприятными симптомами. Однако во избежание заболеваний важно ежедневно заботиться об интимном здоровье - как путем пересмотра повседневных привычек и образа жизни, так и путем включения в рацион продуктов, благотворно влияющих на профилактику различных заболеваний.
Какие витамины, минералы и лекарственные растения особенно ценны для интимного здоровья мужчины и что делать в случае болезни, - объясняет Агнесе Юрса, помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.
"Мужское интимное здоровье часто находится в запущенном состоянии - ежедневно ему не уделяется должного внимания, а при появлении неприятных симптомов мужчины склонны медлить, часто откладывая визит к специалисту. Распространенными проблемами интимного здоровья являются уретрит, или воспаление мочевыводящих путей, простатит, или воспаление предстательной железы, доброкачественная опухоль предстательной железы, аденома, а также половая недостаточность - импотенция, или функциональные расстройства половой сферы. Вероятность интимных заболеваний возрастает у мужчин после 40 лет, однако под влиянием различных факторов они могут проявиться и раньше, поэтому рекомендуется посещать уролога раз в год, чтобы вовремя диагностировать возможные заболевания. Об интимном здоровье также нужно заботиться ежедневно - для профилактики заболеваний будут полезны различные витамины, минералы и лечебные травяные чаи.
Если вы заметили симптомы болезни, такие как болезненное мочеиспускание, жжение, зуд, боль в половом члене или другие, не стоит слишком затягивать - нужно обратиться к специалисту для уточнения диагноза и начала лечения", - указывает Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
6 ценных нутриентов для профилактики интимных заболеваний
Сбалансированное и полноценное питание поможет не только избежать интимных заболеваний, но и позаботиться о здоровье в целом. Обратите внимание на ежедневное меню и при необходимости дополните его пищевыми добавками. Самые ценные витамины и минералы для интимного здоровья мужчины:
- витамин С помогает поддерживать эластичность сосудов и способствует кровотоку, тем самым улучшая потенцию. Он также помогает предотвратить воспаление мочевыводящих путей, а в случае болезни – уменьшает вызванные ею симптомы, задерживая прилипание бактерий к стенкам мочевыводящих путей и ограничивая распространение воспаления. Витамин С содержится, например, в красной паприке, капусте, брокколи, цитрусовых, киви и ананасах, а при уретрите рекомендуется принимать его в жидком виде, используя, например, черничный, брусничный или клюквенный сок;
- цинк способствует выработке тестостерона, тем самым заботясь о потенции. Ценным источником цинка являются продукты животного происхождения, такие как говядина или баранина, мясо и субпродукты, а также орехи, семечки, цельнозерновой хлеб и бобовые;
- витамин Е является мощным антиоксидантом, который снижает риск рака предстательной железы, одновременно стимулируя выработку тестостерона, улучшая либидо и сексуальную функцию. Витамин Е содержится в растительных маслах, зеленых листовых овощах, орехах, семенах и различных фруктах и овощах;
- жирные кислоты Омега-3 улучшают состояние организма в целом, способствуют снижению риска развития аденомы и рака простаты, могут оказать положительное влияние при увеличении простаты. Эти ценные жирные кислоты содержатся в жирной рыбе и морепродуктах, яичном желтке, льняном семени и других растительных продуктах;
- ликопин, в изобилии содержащийся в томатах, красных грейпфрутах и арбузах, является мощным антиоксидантом, особенно благотворно влияющим на здоровье простаты и снижающим риск заболеваний предстательной железы;
- дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском рака предстательной железы и доброкачественных опухолей, проблемами с мочевыводящими путями, снижением либидо и эректильной дисфункцией. Так как витамин D может усваиваться естественным образом только при воздействии солнечных лучей, чаще всего необходимо принимать его дополнительно в виде пищевых добавок.
Травяные средства для интимного здоровья мужчин
Помимо богатого витаминами и питательными веществами питания, также можно пить травяные чаи и употреблять другие травяные сборы, которые будут полезны как для профилактики интимного здоровья, так и для облегчения симптомов в случае, если вы все-таки заболели.
- Для профилактики уретрита или воспаления мочевыводящих путей будут полезны чаи, содержащие листья осоки или тысячелистника, растения можжевельника, корень петрушки, березы, листья тысячелистника или брусники, а также семена льна или цветки календулы.
- Лекарственные растения, такие как крапива, ромашка, полынь, полевой чертополох, береза, листья брусники или крапивы, цветки василька и цветоносы вереска, плоды барбариса, кора и листья лещины обыкновенной и побеги растения туи западной помогут избежать простатита.
- Чай из семян моркови или аниса, клевера лугового, сельдерея, фенхеля, травы или женьшеня повышает потенцию. Также будет полезен чай из листьев гинкго билоба, который улучшает периферическое кровообращение, тем самым также способствуя кровоснабжению полового члена.
"Различные препараты, имеющиеся в аптеке, в состав которых входят натуральные средства, благотворно влияющие на интимное здоровье мужчины, будут полезны и для профилактики заболеваний. Экстракт коры дерева Пау Д’Арко поможет при воспалении мочевыводящих путей, а риск простатита снизят дерево Пау Д’Арко и кошачий коготь. Экстракт пальмы Сереноа обладает антисептическими и мочегонными свойствами, которые способствуют остановке роста ткани предстательной железы, в свою очередь пигея, или африканская слива, которую рекомендуется употреблять вместе с корнем крапивы, способствует уменьшению воспалений и отеков, уменьшает потребность в частом мочеиспускании. С другой стороны, для повышения потенции будет полезна аминокислота аргинин, которая повышает фертильность и придает тонус", - рассказывает Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
Интимная гигиена, активный образ жизни и визиты к врачу - обязательное условие здоровья
"Заботясь об интимном здоровье, нельзя забывать о регулярной гигиене – необходимо каждый день тщательно подмываться, белье рекомендуется выбирать из хлопка. Также необходимо следовать основным принципам здорового образа жизни, уделяя особое внимание ежедневному достаточному движению. Сидячая работа и малоподвижный образ жизни являются одним из самых больших рисков интимных заболеваний, таких как простатит. Сидячая работа часто приводит к лишнему весу, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с сосудами, влияя на потенцию и здоровье простаты. Следует отметить, что интимные заболевания не только влияют на качество жизни и эмоциональное самочувствие, но и могут повышать риск онкологических заболеваний, поэтому при обнаружении необычных симптомов ниже пояса следует обратиться к врачу. Своевременно проводя обследования, можно выявить заболевания на ранних стадиях, поэтому лечение будет проще и эффективнее", - подчеркивает Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
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