Как позаботиться об интимном здоровье мужчины?

"Заботясь об интимном здоровье, нельзя забывать о регулярной гигиене – необходимо каждый день тщательно подмываться, белье рекомендуется выбирать из хлопка. Также необходимо следовать основным принципам здорового образа жизни, уделяя особое внимание ежедневному достаточному движению. Сидячая работа и малоподвижный образ жизни являются одним из самых больших рисков интимных заболеваний, таких как простатит. Сидячая работа часто приводит к лишнему весу, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с сосудами, влияя на потенцию и здоровье простаты. Следует отметить, что интимные заболевания не только влияют на качество жизни и эмоциональное самочувствие, но и могут повышать риск онкологических заболеваний, поэтому при обнаружении необычных симптомов ниже пояса следует обратиться к врачу. Своевременно проводя обследования, можно выявить заболевания на ранних стадиях, поэтому лечение будет проще и эффективнее", - подчеркивает Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.