В рамках Осокинского фестиваля свободы, который состоялся этим летом, с продажи билетов и пожертвований зрителей на помощь Украине собрано 32 608 евро. Кроме этого, колонна с продовольствием и товарами первой необходимости для граждан и военнослужащих была отправлена в Украину. В настоящее время организуется доставка остальной помощи.
В этом году прошел уже четвертый фестиваль свободы пианиста Андрея Осокина, и во второй раз - посвященный Украине и ее народу в условиях продолжающейся разрушительной войны.
Галерея: Жители Латвии пожертвовали свыше 32 тысяч евро украинцам в рамках Осокинского фестиваля свободы
На протяжении месяца концерты фестиваля проходили в Риге и Валмиере. Расширенная программа мероприятий включала в себя концерты, мастер-классы, дискуссии, встречи музыкантов с украинскими семьями, благотворительные акции и другое. В фестивале приняли участие латвийские и украинские музыканты, актеры, художники и профессионалы из других областей, признанные в Латвии и во всем мире, в том числе группы Labvēlīgais Tips, Melo-M и Kremerata Lettonica, латвийские исполнители Ральф Эйланд, Катрина Гупало, Георгий Осокин, Сонора Вайце, Иева Парша, Эдгар Ошлея, Платон Буравицкис, Гундарс Аболиньш, Дита Луриня, Лаура Чаупале, Айртс Круминьш, фортепианный квартет Quadra, Кристине Гарклава, Кристине Рудзинска, Мартиньш Даугулис, Андрей Осокин.
На сумму пожертвований, собранную в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, билетной платформой Biļešu Paradīze, ассоциацией Tavi draugi, посольством Украины в Латвии и конфедерацией украинских ассоциаций в Латвии Viche, была оказана гуманитарная, медицинская, оборонная помощь, а также - по защите животным и для регионов, пострадвших от наводнений. На эти средства приобрели два вездехода, дрон, тепловизоры, защитные очки, защитные перчатки, рюкзаки, продуктовые наборы и еду для украинских солдат, средства гигиены, лекарства, а также корма и необходимое для приюта животных "Пегас" в Днепре. Техническое оснащение и другие товары, остро необходимые украинцам и солдатам, также скоро доставят в украинские военные госпитали, реабилитационные центры и другие места.
"Когда мы начинали благотворительную акцию, то не могли представить, насколько всеобъемлющей она будет, и как много людей к ней присоединится. Для нас важно и торжественно каждый раз, когда в Украину отправляется колонна помощи для солдат и граждан Украины. И мы гордимся народом Латвии, который так самоотверженно поддерживает Украину вот уже полтора года. Каждое пожертвование спасает жизни и помогает тем, кто пострадал от войны, вызванной российской агрессией. Я верю, что каждое пожертвование, каждая акция в поддержку Украины приближает ее победу, которая равносильно станет и победой всей Европы над злом. Я благодарна каждому, кто не остался в стороне, ведь вместе мы можем добиться гораздо большего, будучи друг для друга плечом, поддержкой и тылом", - рассказывает пианист, основатель и креативный директор Осокинского фестиваля свободы Андрей Осокин.
Творческий коллектив фестиваля выражает благодарность участникам, благотворителям и партнерам фестиваля, в том числе Рижской думе, т/ц Spice и Spice Home, LNK Industries, LNK Charity Foundation, меценату Дмитрию Волкову, Валмиерской краевой думе, посольству Украины в Латвии, конфедерации украинских ассоциаций в Латвии Viche, благотворительной организации Ziedot.lv, билетной платформе Biļešu Paradīze, ассоциации Tavi draugi, центру общественных инициатив Common Ground, центру помощи кошкам Remi, а также фестивальным площадкам, компаниям по световому и звуковому оснащению, медиа-партнерам и другим.
Видеоотчет об отправлении конвоя с продовольствием и товарами первой необходимости
Видеоотчет о пересечении территории Украины конвоя с продовольствием и товарами
Благотворительная акция продолжается
С начала войны на Украине на пожертвования в рамках благотворительных акций, инициированных Андреем Осокиным, собрано свыше 210 000 евро. Во время двух последних Фестивалей свободы в поддержку Украины пожертвовано в общей сложности 53 250 евро.
В свою очередь пожертвования в размере 160 000 евро были собраны в рамках благотворительных кампаний на портале Ziedot.lv. За эту суммы приобрели комплекты согревающих обедов и другая продовольственная продукция, что дало возможность с октября 202 отправить на фронт 24 000 саморазогревающихся обедов и более 5 000 обеденных наборов.
В ходе реализации данной акции получено большое количество благодарностей от украинских военных за ценность продуктовых наборов во фронтовых условиях, удобство их использования, возможность разогревать пищу без огня и электричества, с просьбой продолжить данную акцию. Пожертвовать наборы еды можно по ссылке.
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