Жители Латвии пожертвовали свыше 32 тысяч евро украинцам в рамках Осокинского фестиваля свободы

Благотворительная акция продолжается

С начала войны на Украине на пожертвования в рамках благотворительных акций, инициированных Андреем Осокиным, собрано свыше 210 000 евро. Во время двух последних Фестивалей свободы в поддержку Украины пожертвовано в общей сложности 53 250 евро.

В свою очередь пожертвования в размере 160 000 евро были собраны в рамках благотворительных кампаний на портале Ziedot.lv. За эту суммы приобрели комплекты согревающих обедов и другая продовольственная продукция, что дало возможность с октября 202 отправить на фронт 24 000 саморазогревающихся обедов и более 5 000 обеденных наборов.

В ходе реализации данной акции получено большое количество благодарностей от украинских военных за ценность продуктовых наборов во фронтовых условиях, удобство их использования, возможность разогревать пищу без огня и электричества, с просьбой продолжить данную акцию. Пожертвовать наборы еды можно по ссылке.