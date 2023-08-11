США включили Петра Авена в санкционный список

Авен и Фридман покинули страну после вторжения России в Украину, но оказались в санкционных списках Европейского Союза (ЕС) и Великобритании.

Их имена появились в списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)

Правительство Великобритании Фридмана и Авена называют "прокремлевски настроенными олигархами", которые тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным. В списке санкций Авен назывался одним из ближайших к Путин олигархов, который активно предоставлял материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Бюро по защите Сатверсме указало, что упомянутая информация будет учитываться при подготовке заключения в Управление по делам гражданства и миграции о возможном лишении Авена гражданства Латвии.

Šī gada 11. augustā ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir iekļāvis P. Avenu sankciju sarakstā. https://t.co/bdpDj4BQXe

Minētā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot SAB atzinumu PMLP par iespējamo Latvijas pilsonības atņemšanu P. Avenam. — Satversmes aizsardzības birojs (@SAB_LV) August 11, 2023

В список также попал Российский союз промышленников и предпринимателей - крупнейшее в стране объединение бизнеса.