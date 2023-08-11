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США включили Петра Авена в санкционный список

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Российский олигарх Петр Авен
Российский олигарх Петр Авен Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Министерство финансов США добавило в санкционный список четырех российских миллиардеров, основателей "Альфа-группы": Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Об этом сообщается на сайте министерства.

Авен и Фридман покинули страну после вторжения России в Украину, но оказались в санкционных списках Европейского Союза (ЕС) и Великобритании.

Их имена появились в списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)

Правительство Великобритании Фридмана и Авена называют "прокремлевски настроенными олигархами", которые тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным. В списке санкций Авен назывался одним из ближайших к Путин олигархов, который активно предоставлял материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Бюро по защите Сатверсме указало, что упомянутая информация будет учитываться при подготовке заключения в Управление по делам гражданства и миграции о возможном лишении Авена гражданства Латвии.

В список также попал Российский союз промышленников и предпринимателей - крупнейшее в стране объединение бизнеса.

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