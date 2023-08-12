При пожаре в Юрмале пострадал человек

В результате пожара в Юрмале в пятницу, 11 августа, пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера в 14:01 пожарные получили вызов на улицу Салнас в Юрмале, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелись предметы домашнего обихода на площади в один квадратный метр. В результате пожара пострадал один человек, который начал тушение до прибытия спасателей.
В 14:30 бригада VUGD отправилась в Кекавскую волость Кекавского края, где при сжигании листьев и веток в костре пострадал человек. Возгорание произошло на площади в два квадратных метра.
Кроме того, вчера в Риге из Кишэзерса спасатели подняли тело погибшего человека и передали его сотрудникам Государственной полиции.
За сутки с 06:30 11 августа до 6:30 12 августа в VUGD поступило 52 вызова: 12 - на пожары, 29 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.
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