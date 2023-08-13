Фото, Видео ⟩ Взрыв в Белгороде. Поврежден многоквартирный дом

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Некоторые из очевидцев утверждают, что перед взрывом в небе был замечен беспилотник.

Telegram-канал 112 сообщает, что, судя по фотографиям очевидцев, как минимум в трех квартирах на разных этажах дома повреждены стекла.

О пострадавших не сообщалось. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.