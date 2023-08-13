Фото, Видео ⟩ Взрыв в Белгороде. Поврежден многоквартирный дом

Жители Белгорода сообщают, что в городе прогремел взрыв. Местные Telegram-каналы публикуют фото поврежденного дома и автомобиля.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Некоторые из очевидцев утверждают, что перед взрывом в небе был замечен беспилотник.
Telegram-канал 112 сообщает, что, судя по фотографиям очевидцев, как минимум в трех квартирах на разных этажах дома повреждены стекла.
О пострадавших не сообщалось. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
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