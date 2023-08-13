Вс, 13.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото, Видео ⟩ Взрыв в Белгороде. Поврежден многоквартирный дом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Взрыв в Белрогоде
Взрыв в Белрогоде Фото: Скриншот с Telegram канала Медуза

Жители Белгорода сообщают, что в городе прогремел взрыв. Местные Telegram-каналы публикуют фото поврежденного дома и автомобиля.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Некоторые из очевидцев утверждают, что перед взрывом в небе был замечен беспилотник.

Telegram-канал 112 сообщает, что, судя по фотографиям очевидцев, как минимум в трех квартирах на разных этажах дома повреждены стекла.

О пострадавших не сообщалось. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх