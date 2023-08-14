Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Двойным агентом на протяжении многих лет был и руководитель отдела "Противодействие шпионской деятельности СССР" в BND Хайнц Фельфе (Heinz Felfe). Бывший эсэсовец до 1961 года передавал секретную информацию КГБ. В общей сложности Фельфе за свою жизнь успел поработать на семь различных спецслужб, в том числе британскую MI6.

Шпион в ведомстве канцлера

Пожалуй, самым сенсационным случаем шпионажа в Германии периода холодной войны было дело Гюнтера Гийома (Günter Guillaume). Гийом и его жена Кристель (Christel) приехали в Западную Германию в 1956 году под видом беженцев из восточных регионов. Их заданием было собирать информацию о Социал-демократической партии Германии (SPD). В итоге Гийом сделал политическую карьеру и стал личным референтом тогдашнего канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt).

После разоблачения Гийома 6 мая 1974 года Брандт ушел в отставку. Гийома суд приговорил к 13 годам заключения, его супругу Кристель - к 8. В 1981 году, однако, они оба вышли на свободу при обмене агентами между Западной Германией и ГДР.

Западногерманские агенты в ГДР

О западногерманских агентах в ГДР известно меньше. Возможно, потому, что особенно большое число шпионов "штази" было разоблачено после падения Берлинской стены. С другой стороны, многие шпионы BND в Восточной Германии, вероятно, так и не были раскрыты. То же самое можно сказать и об агентах дружественных стран, которые также шпионили в Германии - и даже прослушивали мобильный телефон экс-канцлера Меркель (Angela Merkel).

Трагичен случай двух западных агентов Элли Барцатис (Elli Barczatis) и Карла Лауренца (Karl Laurenz), которые в начале холодной войны, в начале 1950-х годов, занимались тайной передачей документов ГДР на Запад.