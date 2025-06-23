Видео Десять человек погибли в результате российских атак в Украине

В Киеве, по последним данным, убиты семь человек и 31 ранен, в том числе трое детей. В столице ущерб нанесен многоквартирным и частным жилым домам, офисным зданиям, предприятиям общественного питания и торговым павильонам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также транспортным средствам.

Сильно повреждено здание больницы в городе Белая Церковь, Киевская область. Погиб один пациент, еще восемь человек получили ранения.

After the strikes on Iran's nuclear program facilities, there was a lot of uproar from Moscow — the Russian leadership performatively condemned the “missile-and-bomb” actions. Today, Moscow is silent after the Russian army carried out a completely cynical strike using… pic.twitter.com/xq6TUsfWM2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2025

В результате удара беспилотника погибли два человека и 11 получили ранения в деревне в окрестностях города Сновск Черниговской области. Среди раненых - четверо детей.

Российские войска выпустили по Украине 352 беспилотника и 16 ракет минувшей ночью, сообщили в понедельник украинские ВВС. Атака была направлена в основном на Киев.

Огнем украинских ПВО было сбито 158 беспилотников, еще 193 дрона были либо потеряны без негативных последствий, либо нейтрализованы радиоэлектронными средствами.

Также было сбито 12 ракет и потеряно местоположение трех ракет.