Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: маленькие сюрпризы могут стать судьбоносными

Эта неделя, по мнению астрологов портала megagoroskop, будет полна мелких сюрпризов. Она будет рядовой, но некоторые ее моменты могут оказаться судьбоносными.
В любом случае все только в наших руках, ведь мы сами строим свою судьбу, а строительными кирпичиками являются наши мысли.
Овен
Овнам астрологи рекомендуют пожертвовать своими интересами ради общего блага. Главное сейчас - это семья. Сотрудничество с кем-либо может закончиться весьма успешно, особенно если начать именно сейчас, на этой неделе. Это прекрасный период для поиска работы, отдыха и попыток изменить свою жизнь к лучшему. Главное - действовать осторожно, но постоянно. Торопиться сейчас нежелательно, особенно в любовных делах.
Телец
Все, что необходимо Тельцам для счастья - это просто принимать взвешенные решения. Не стоит переохлаждаться и пользоваться кондиционерами для охлаждения помещения, так как легко можно заболеть из-за ретро-Венеры. Также Тельцам необходимо оставаться самими собой и проявить заботу о тех, кто был с ними ранее, когда им было плохо. Пришло время отдавать долги.
Близнецы
Близнецы придется активизировать все свои внутренние ресурсы. Это нужно будет для уверенности в себе, без которой все их дела столкнутся с препятствием в виде сомнений. Нужно расставить приоритеты правильно, бросив силы на то, что стоит превыше всего. Это может быть отличное время для любовного приключения. В любви осмотрительность будет важнее всего. Не стоит заводить романы на стороне - измены сейчас легко обнаружить, да и незачем рисковать понапрасну.
Рак
Ракам следует научиться довольствоваться тем, что они имеют, причем во всех сферах. Нельзя позволять амбициям брать над собой верх. Что касается здоровья, то Ракам не следует переедать на этой неделе. Им необходимо лучше высыпаться и соблюдать режим дня. Не стоит браться за все дела сразу. Нужно составить план действий на неделю и следовать ему. К шестому чувству пока лучше не прислушиваться.
Лев
Львам стоит попробовать лучше понять свои проблемы, а также проблемы своей второй половинки, своих близких. Самые продуктивные дни недели - понедельник и вторник. Они прекрасно подойдут как для физической, так и для интеллектуальной работы. Львы не знают будущего, но могут легко его изменить. Именно этой философии им необходимо придерживаться в эти семь дней. Не нужно лениться в этот период.
Дева
Период с 14 по 20 августа для Дев будет удачным. Он может быть слегка непредсказуемым. Их прагматичность на время уступит место энтузиазму, так что можно будет начать поиски новых источников дохода, любви. Можно пробовать реализовать свои амбиции там, где они пока не пробовали это сделать. Противоположный пол будет предрасположен к тому, чтобы всячески угождать Девам. Этим можно воспользоваться, но лучше не быть эгоистами.
Весы
Весы могут претерпеть серьезные изменения в мировоззрении, в мироощущении. Все останется таким же, но изменится их мнение, их внутренний мир. Эти семь дней могут стать самыми лучшими и важными днями их жизни. Весов ожидает удача в любви и делах, однако не стоит пока сильно изменять свои принципы. Выходные лучше посвятить только отдыху. В любви многих Весов настигнут изменения, причем многие из них будут благоприятными.
Скорпион
Скорпионам стоит идти на перемирие с людьми. Войны и склоки - это путь назад. Агрессивным Скорпионам на этой неделе нужно будет заставить себя измениться. Понедельник подойдет для этого лучше всего. Им можно также попробовать сменить как свой внешний образ, так и обстановку вокруг себя. Лучше не браться при этом за работу и дела, которые раздражают, и не перенапрягать свой организм и психику.
Стрелец
Стрельцам лучше быть сейчас максимально спокойными и избегать физических нагрузок. Не надо брать в долг деньги и давать обещания, которые не получится выполнить, особенно любимому человеку. Стрельцы могут найти свою вторую половинку на этой неделе. Им можно применять весь свой арсенал в борьбе за выживание и любовь. Пришла пора включить харизму на максимум.
Козерог
Выходные на этой неделе будут самыми лучшими днями как для работы, так и для отдыха или любви. Главное - это пережить будни. Возможно, Козерогам придется в любви и делах делать то, что они не любят больше всего на свете - рисковать. Придется быть также мягче к самим себе и не критиковать окружающих. Козерогам могут отомстить за прошлые грешки, так что лучше смотреть в оба. Эта неделя может преподнести неожиданности.
Водолей
Это будет прекрасная неделя для Водолеев. Важно настроиться на рабочий лад. Единственный негативный момент - это возможные проблемы со здоровьем, однако решить их поможет особое внимание к собственному самочувствию, правильное питание. На работе, пройдя через огонь и воду, Водолеи смогут решить свои самые большие проблемы. Их может настигнуть просветление и огромное желание стать кем-то больше.
Рыбы
В любви Рыбам лучше убить в себе гордость, ревность и перестать смотреть на свою вторую половинку оценивающе. Принимать любимого человека таким, какой он есть - вот главная задача. Тем, кто находится в поисках любви, можно чаще знакомиться. На работе можно и нужно принимать важные решения. Так Рыбы и денег больше заработают, и уважения, и по карьерной лестнице поднимутся. Это будет прекрасное время для любых перемен.
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