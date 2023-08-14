Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: маленькие сюрпризы могут стать судьбоносными

Скорпион

Скорпионам стоит идти на перемирие с людьми. Войны и склоки - это путь назад. Агрессивным Скорпионам на этой неделе нужно будет заставить себя измениться. Понедельник подойдет для этого лучше всего. Им можно также попробовать сменить как свой внешний образ, так и обстановку вокруг себя. Лучше не браться при этом за работу и дела, которые раздражают, и не перенапрягать свой организм и психику.

Стрелец

Стрельцам лучше быть сейчас максимально спокойными и избегать физических нагрузок. Не надо брать в долг деньги и давать обещания, которые не получится выполнить, особенно любимому человеку. Стрельцы могут найти свою вторую половинку на этой неделе. Им можно применять весь свой арсенал в борьбе за выживание и любовь. Пришла пора включить харизму на максимум.

Козерог

Выходные на этой неделе будут самыми лучшими днями как для работы, так и для отдыха или любви. Главное - это пережить будни. Возможно, Козерогам придется в любви и делах делать то, что они не любят больше всего на свете - рисковать. Придется быть также мягче к самим себе и не критиковать окружающих. Козерогам могут отомстить за прошлые грешки, так что лучше смотреть в оба. Эта неделя может преподнести неожиданности.

Водолей

Это будет прекрасная неделя для Водолеев. Важно настроиться на рабочий лад. Единственный негативный момент - это возможные проблемы со здоровьем, однако решить их поможет особое внимание к собственному самочувствию, правильное питание. На работе, пройдя через огонь и воду, Водолеи смогут решить свои самые большие проблемы. Их может настигнуть просветление и огромное желание стать кем-то больше.

Рыбы

В любви Рыбам лучше убить в себе гордость, ревность и перестать смотреть на свою вторую половинку оценивающе. Принимать любимого человека таким, какой он есть - вот главная задача. Тем, кто находится в поисках любви, можно чаще знакомиться. На работе можно и нужно принимать важные решения. Так Рыбы и денег больше заработают, и уважения, и по карьерной лестнице поднимутся. Это будет прекрасное время для любых перемен.