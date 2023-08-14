В конце лета в Риге состоится фестиваль электронной музыки

На мероприятии выступят такие популярные представители электронной музыки, как Animal Trainer, Biesmans, Tapesch и главным гостем вечера станет Anja Schneider. Все музыканты прилетят в Ригу, чтобы отметить завершение летнего сезона.

Швейцарских электронный дуэт Animal Trainer прославился своими живыми выступлениями. На протяжении нескольких часов Адриан Флейвор и Сэми Джексон играли вживую на гитаре и синтезаторе в стиле House перед многотысячной публикой в рамках самых популярных фестивалей в разных городах планеты.

Немецкий диджей и продюсер электронной музыки Йорис Биесманс или просто Biesmans в своих музыкальных композициях сочетает различные жанры, именно это и выделило его работы на мировой арене. Работы музыканта на лейблах Watergate Records и Studio Kreuzberg завоевали широкое признание и заняли высокие места в чартах электронной музыки.

Диджей Tapesh, благодаря успешным музыкальным House и Techno работам на лейблах Get Physical, Mobilee, Noir и Defected, стал очень востребован во всем мире. Сам артист создал уникальный стиль диджеинга, который берет множество звуков и связывает их вместе в одно целое. В Риге артист выступит с особенной концертной программой.

Немецкая диджей и продюсер Anja Schneider станет главным хедлайнером фестиваля. Она является вдохновительницей в индустрии электронной музыки. Основатель Mobilee Records представит Риге свои лучшие работы, а также презентует гостям абсолютно новый материал.

В рамках мероприятия также выступят местные артисты: Balmishev, Kapusta, Judzhen, Levan, Makree, Mike Discoid, nf3, Nicolas Barnes, Rexton и Roland Privert. Билеты на фестиваль Swash x AOK Endless Summer Festival доступны во всех кассах Biļešu Serviss.