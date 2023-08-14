Латвия отказала в убежище россиянке - противнице путинского режима

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая сообщила, что является противником режима Владимира Путина и войны в Украине.
Осенью прошлого года гражданка России обратилась в Госпогранслужбу Латвии с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. В заявлении, анкете и при личной беседе она указала, что просит политического убежища. Женщина уехала из России вместе с супругом, который был призван в армию, но не хотел попасть на войну в Украине, говорится в общедоступном решении Административного окружного суда. Также женщина указала, что выступает против режима Владимира Путина, войны и мобилизации.
Весной этого года решением Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) женщине было отказано в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса.
У PMLP нет оснований утверждать, что она является членом какого-либо политического движения или партии, баллотировалась на выборах, участвовала в публичных дебатах или резко критиковала существующий строй и власть в России. Также женщина не проявляла политической активности, не участвовала в митингах и публично не выражала свое политическое мнение. Ее политическую активность можно оценить как низкую, и поэтому нет оснований полагать, что ее опасения относительно преследования в России оправданны.
Не согласившись с решением PMLP, женщина обратилась в Административный районный суд.
Из решения суда следует, что женщина въехала в Латвию вместе со своим супругом, гражданином России, который был вынужден покинуть РФ из-за того, что в октябре 2022 года получил в военкомате направление на военную подготовку.
Из России они эмигрировали в Грузию, поскольку супруг женщины по происхождению грузин. Пробыв две недели там, на фоне слухов о том, что россиянам в Грузии могут отказать в получении убежища, заявительница с супругом решили лететь в Латвию и просить убежища здесь. Однако в Латвии супруг женщины скончался.
Учитывая указанные обстоятельства, суд установил, что у женщины и ее супруга были разные мотивы ходатайства о предоставлении убежища с момента начала процедуры предоставления убежища - мотивом супруга было уклонение от предстоящей военной службы в России, а женщина мотивировала прошение политическими взглядами - против путинского режима, войны и мобилизации.
Суд не счел, что опасения женщины в связи с возможным преследованием по политическим причинам со стороны российских властей были объективно оправданны. С учетом вышеизложенного ходатайство было отклонено в части, касающейся предоставления убежища.
В конце прошлого года представители PMLP заявляли, что согласно сложившейся до сих пор практике Административный районный суд лишь в очень редких случаях изменял решение, принятое PMLP о предоставлении или отказе в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Такие судебные решения принимались по делам граждан различных третьих стран.
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