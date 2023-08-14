Латвия отказала в убежище россиянке - противнице путинского режима

Не согласившись с решением PMLP, женщина обратилась в Административный районный суд.

Из решения суда следует, что женщина въехала в Латвию вместе со своим супругом, гражданином России, который был вынужден покинуть РФ из-за того, что в октябре 2022 года получил в военкомате направление на военную подготовку.

Из России они эмигрировали в Грузию, поскольку супруг женщины по происхождению грузин. Пробыв две недели там, на фоне слухов о том, что россиянам в Грузии могут отказать в получении убежища, заявительница с супругом решили лететь в Латвию и просить убежища здесь. Однако в Латвии супруг женщины скончался.

Учитывая указанные обстоятельства, суд установил, что у женщины и ее супруга были разные мотивы ходатайства о предоставлении убежища с момента начала процедуры предоставления убежища - мотивом супруга было уклонение от предстоящей военной службы в России, а женщина мотивировала прошение политическими взглядами - против путинского режима, войны и мобилизации.

Суд не счел, что опасения женщины в связи с возможным преследованием по политическим причинам со стороны российских властей были объективно оправданны. С учетом вышеизложенного ходатайство было отклонено в части, касающейся предоставления убежища.

В конце прошлого года представители PMLP заявляли, что согласно сложившейся до сих пор практике Административный районный суд лишь в очень редких случаях изменял решение, принятое PMLP о предоставлении или отказе в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Такие судебные решения принимались по делам граждан различных третьих стран.