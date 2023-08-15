В Земгале мошенники выманили у пенсионерки 41 000 евро

Мошенники просят назвать пароли от банковских счетов, коды Smart-ID, номер банковской карты и ее CVC-код, раскрыть персональные данные. Часто просят установить на компьютер различные программы, при помощи которых они могут подключаться к компьютерам жителей, чтобы осуществлять незаконные действия.

Несмотря на то, что число случаев мошенничества снижается и жители проинформированы об этом феномене как ниогда и чаще всего обращаются в полицию, сообщая о попытках мошенничества, по-прежнему происходит много случаев, когда выманиваются впечатляющие суммы.

Не считая вышеупомянутого случая, когда мошенники выманили у пенсионерки в Земгале более 40 000 евро, 8 августа Госполиция получила заявление от жителя Курземе о том, что у него выманили примерно 4500 евро. Мужчина получил звонок от человека, который себя не назвал, но говорил о теме криптовалюты, заявив, что его средства заморожены. Во время разговора человек втерся в доверие к мужчине и добился, чтобы тот скачал приложение AnyDesk. Мужчина последовал инструкциям мошенника, подтвердив его действия при помощи паролей Smart-ID.

В связи с этими случаями мошенничества начаты уголовные процессы.

Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и тщательно охранять свою личную информацию и данные доступа к банковским счетам! Помните, что ни банки, ни государственные органы никогда не будут требовать от вас номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и т. д. Если вам поступил такой подозрительный звонок, рекомендуется прервать его. Также ни в коем случае нельзя устанавливать на свой компьютер программы типа AnyDesk, QuickSupport, TeamViewer и другие, которые могут позволить мошенникам удаленно подключиться к вашему банковскому счету и совершить преступные действия с вашими средствами! Ссылки и вложения в электронные письма, рассылаемые злоумышленниками, могут содержать компьютерные вирусы, поэтому не нужно их открывать.

В случае, если вы потеряли деньги, призываем как можно быстрее сообщить об этом в банк, а потом обратиться с заявлением в ближайший участок Государственной полиции!