"Новое Единство" выдвинуло кандидатуру Эвики Силини на пост премьера

Ранее кандидатуру Силини на пост премьер-министра поддержала и парламентская фракция "Нового Единства".

Силиня избрана депутатом 14-го Сейма по списку "Единства". В Видземском избирательном округе Силиня заняла третье место, получив 4509 плюсов и 2154 вычеркивания.

Кандидат на пост премьер-министра от "Нового Единства" родилась в 1975 году. Училась в Латвийском университете, получив степень бакалавра права и квалификацию юриста, а также в Рижской юридической высшей школе, получив степень магистра социальных наук в области права, международного права и европейского права.

Силиня была индивидуально практикующим присяжным адвокатом, а также учредителем издательства "Tēva mantojums".

В ноябре 2011 года она стала советником министра внутренних дел по юридическим вопросам, а в январе 2013 года - парламентским секретарем МВД. В сентябре 2018 года Силиня снова стала парламентским секретарем МВД.

В октябре 2018 года Силиня баллотировалась на выборах в 13-й Сейм по списку "Нового Единства".

В феврале 2019 года она покинула пост парламентского секретаря Министерства внутренних дел и стала парламентским секретарем премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

С декабря 2022 года, с началом второго правительства Кариньша, Силиня является министром благосостояния. Политик также является членом правления партии "Единство".

В соответствии с Конституцией, обычно после консультаций с политиками президент выдвигает кандидатуру премьер-министра.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил в понедельник, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность. В четверг Кариньш подаст документ об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.