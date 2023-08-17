Опрос: Каким бы был состав Рижской думы, если бы выборы прошли завтра

На вопрос, каким был бы их выбор, если бы завтра состоялись выборы в Рижскую думу, 10,8% респондентов ответили, что голосовали бы за "Прогрессивных". На втором месте "Согласие", за которое намерены голосовать 9,7% участников опроса, на третьем - "Новое Единство" с 9,5% голосов.

Несколько меньшую поддержку в Риге имеют партии "Латвия на первом месте" (7,3%) и "Стабильности!" (6%). Также 5%-ный барьер преодолеют Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян.

Другие партии не набрали даже 2,5% поддержки.

Каждый пятый, или 20,8% опрошенных, не смогли дать конкретного ответа, за кого бы они проголосовали, а 12,3% заявили, что не будут участвовать в выборах.