Лобода в Юрмале: "В Латвии живут интеллигентные, воспитанные и стильные люди"

Были исполнены такие уже полюбившиеся публике хиты, как "Девочка", "Гринго", "На курок", "Целоваться", чувственная песня о разлуке с любимыми и родными "Два незнайомці". Не обошлось без композиции "Градус 100", ставшей настоящей жемчужиной пластинки. Светлана Лобода также представила свою самую свежую работу на украинском языке - Spogady.

Светлана Лобода в "Дзинтари" Фото: Пресс-фото

Из полюбившихся хитов, которые со звездой пел весь зал, были: "Пуля-дура", "Новый Рим", "Инстадрама", "Американо", "Парень", "Твои глаза", "40 градусов", "Случайная", "К черту любовь", "Твои глаза", "Суперзвезда" и "Пора домой".

Светлана Лобода в "Дзинтари" Фото: Пресс-фото

Перед исполнением песни "Парень" Светлана не стала скрывать, что за этот год, что она живет в Латвии, она полюбила нашу страну. Она чувствует себя здесь как дома и невероятно благодарна Латвии за ту помощь Украине, которую она оказывает.

"Действительно здесь, в Латвии, живут очень интеллигентные, воспитанные и очень стильные люди,

очень стильные с внешней точки зрения. Но я обнаружила, что внутри они такие же правильные, сдержанные.

Я думаю, просто поразительно, что есть место на земле, где мне так хорошо и комфортно и где люди никогда не позволяют себе лишнего, где всегда подходят к тебе с улыбкой, и тебе хочется с ними поговорить.