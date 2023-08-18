Лобода в Юрмале: "В Латвии живут интеллигентные, воспитанные и стильные люди"

17 августа в концертном зале "Дзинтари" выступила украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA). Артистка представила не только новые песни, но и особенное концертное шоу с новыми аранжировками старых хитов и яркими сценическими костюмами.
Концерт начался с опозданием на час. Публику запустили в зал не сразу, а потому у входа собралась основательная толпа. Но люди были довольно позитивно настроены.
В самом начале концерта Светлана Лобода извинилась перед зрителями за задержку и пообещала, что постарается подарить всем присутствующим хорошее настроение.
Что и произошло! Зрители активно подпевали всем самым громким хитам певицы, а под конец концерта встали со своих мест и танцевали вместе с ней.
Концерт открывала песня Кузьмы Скрябина "Нікому то не треба", которую Лобода включила в свой репертуар и которая как никогда актуальна сегодня.
Следом прозвучал трек "По-українськи". Здесь огромное значение имеет текст, который стал отражением чувств каждого борющегося за свободу, за независимость и за жизнь в свободной Украине. Ранее Светлана Лобода сняла на эту песню клип именно в Риге.
Далее последовали хорошо знакомые и любимые поклонниками композиции "Мой родной" и "Молоко".
Конечно, Светлана Лобода представила свой последний альбом Made in U, выпущенный в марте 2023 года.
Были исполнены такие уже полюбившиеся публике хиты, как "Девочка", "Гринго", "На курок", "Целоваться", чувственная песня о разлуке с любимыми и родными "Два незнайомці". Не обошлось без композиции "Градус 100", ставшей настоящей жемчужиной пластинки. Светлана Лобода также представила свою самую свежую работу на украинском языке - Spogady.
Из полюбившихся хитов, которые со звездой пел весь зал, были: "Пуля-дура", "Новый Рим", "Инстадрама", "Американо", "Парень", "Твои глаза", "40 градусов", "Случайная", "К черту любовь", "Твои глаза", "Суперзвезда" и "Пора домой".
Перед исполнением песни "Парень" Светлана не стала скрывать, что за этот год, что она живет в Латвии, она полюбила нашу страну. Она чувствует себя здесь как дома и невероятно благодарна Латвии за ту помощь Украине, которую она оказывает.
"Действительно здесь, в Латвии, живут очень интеллигентные, воспитанные и очень стильные люди,
очень стильные с внешней точки зрения. Но я обнаружила, что внутри они такие же правильные, сдержанные.
Я думаю, просто поразительно, что есть место на земле, где мне так хорошо и комфортно и где люди никогда не позволяют себе лишнего, где всегда подходят к тебе с улыбкой, и тебе хочется с ними поговорить.
Прогуливаясь с детьми по Юрмале [...], каждый раз, когда ко мне подходит человек, мне очень классно пообщаться с местным. Поэтому огромное вам спасибо, особенно мужчины, за вашу интеллигентность, за вашу воспитанность.
Это просто потрясающе! Спасибо вам! И я поняла, что следующая песня должна быть точно для наших мужчин. Уже говорю "наших", потому что уже год как прожила здесь и четко могу сказать - "для наших", - подчеркнула Светлана Лобода со сцены.
Все выступление сопровождалось потрясающим шоу с невероятными костюмами Светланы (они менялись на протяжении всего вечера), а также профессиональной работой балета, музыкантов и команды по звуку и свету.
Завершило концерт эпическое и патриотическое исполнение легендарной композиции Николая Леонтовича "Щедрик".
Покидая сцену, артистка подняла высоко над головой руку и воскликнула "Слава Украине!". "Героям слава!" - ответили ей зрители.
Галерея: Светлана Лобода в "Дзинтари"
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