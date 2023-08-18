Фото ⟩ Музыканты, блогеры и другие звезды: в Риге с размахом открылся новый мексиканский гастробар

Мероприятие посетил ряд местных знаменитостей, в том числе проживающий в Латвии бразильский блогер и футболист Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер и музыканты группы Sudden Lights.

Авторы идеи нового гастробара Марис Лоцанс и Артурс Шиминс осуществили давнюю мечту о мексиканских сенсациях прямо здесь, в Риге.

Как говорит Шиминс: "Собираясь с моей женой Лелде глубже познакомиться с мексиканской культурой, мы поняли, что кухня настолько великолепна и богата на вкус, что решили привезти эти ощущения в Ригу! Так как мы большие сторонники мексиканской кухни, было вполне логично, что мы с Марисом создали гастробар - CHAMBAO".

Он добавляет: "Это отличный момент, чтобы дать нашим клиентам возможность насладиться Мексикой в ​​Риге, то есть текилой в разных вариациях - как в составе коктейлей, так и попробовав наш разнообразный ассортимент текилы вместе с соответствующим меню".

Мексиканское меню разработал Хавьер Гарсия, мексиканец, живущий в Латвии уже 30 лет, а также его команда. Он признается: "До сих пор в Риге нет качественной и аутентичной мексиканской кухни. CHAMBAO будет таким местом!".