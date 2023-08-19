1200 домохозяйств все еще остаются без электричества после бури

Большая часть повреждений электросетей в результате пронесшейся в пятницу вечером над Латвией грозы уже устранена.

В пятницу из-за грозы в центральных регионах страны было нарушено электроснабжение 9000 потребителей.

Aizvadītajā naktī lielākā daļa negaisa radīto elektrotīklu bojājumu ir novērsti un šobrīd elektroapgāde vēl ir traucēta atuveni 1200 klientiem. Paldies mūsu kolēģiem par darbu un strādājam, lai šos bojājumus pēc iespējas ātrāk novērstu. — Sadales tīkls (@Sadalestikls) August 19, 2023

Повреждения были вызваны упавшими на линии электропередач деревьями и ветками и ударами молний в столбы электролиний. Наиболее обширные отключения электроэнергии произошли в Кекавском, Адажском, Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях.