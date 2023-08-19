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1200 домохозяйств все еще остаются без электричества после бури

rus.tvnet.lv/LETA
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Электросеть. Иллюстративное фото.
Электросеть. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В субботу утром без электроснабжения после грозы остаются еще около 1200 клиентов оператора распределительных сетей Sadales tīkls, говорится в сообщении компании в Twitter.

Большая часть повреждений электросетей в результате пронесшейся в пятницу вечером над Латвией грозы уже устранена.

В пятницу из-за грозы в центральных регионах страны было нарушено электроснабжение 9000 потребителей.

Повреждения были вызваны упавшими на линии электропередач деревьями и ветками и ударами молний в столбы электролиний. Наиболее обширные отключения электроэнергии произошли в Кекавском, Адажском, Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях.

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