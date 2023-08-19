Видео ⟩ В т/ц Akropole Alfa устранены последствия потопа

Представители Akropole Alfa также признали, что товары отдельных арендаторов пострадали во время наводнения, но размер финансовых убытков сейчас невозможно определить.

В центре пояснили, что 18 августа после сильных ливней из-за перегрузки системы канализации отдельные помещения центра затопило.

Un šī, iespējams, ir pirmā dabiskā strūklaka Latvijā. https://t.co/8pdIPN8zfA — Jānis Kollis (@Kolliss) August 18, 2023

Уже сообщалось, что 18 августа в Латвии было в силе оранжевое предупреждение о буре с грозой в Риге. Во время непогоды затопило несколько улиц Риги.