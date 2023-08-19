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Видео ⟩ В т/ц Akropole Alfa устранены последствия потопа

rus.tvnet.lv
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Наводнение в т/ц Akropole Alfa
Наводнение в т/ц Akropole Alfa Фото: Ekrānuzņēmums no video

В торговом центре Akropole Alfa устранены последствия наводнения, которое произошло в пятницу, 18 августа, после сильных дождей, и торговый центр сегодня будет работать как обычно, сообщили представители администрации Akropole Alfa.

Представители Akropole Alfa также признали, что товары отдельных арендаторов пострадали во время наводнения, но размер финансовых убытков сейчас невозможно определить.

В центре пояснили, что 18 августа после сильных ливней из-за перегрузки системы канализации отдельные помещения центра затопило.

Уже сообщалось, что 18 августа в Латвии было в силе оранжевое предупреждение о буре с грозой в Риге. Во время непогоды затопило несколько улиц Риги.

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