Лесные пожары в Канаде: объявлено ЧП в провинции Британская Колумбия

Приказ об эвакуации распространяется в настоящий момент на 4800 жителей Британской Колумбии.

Пожары на северо-западе

Лесные пожары бушуют и в другой части Канады — на Северо-Западных территориях. Там около 22 000 человек, примерно половина населения провинции, были вынуждены покинуть свои дома.

Под угрозой оказалась столица провинции город Йеллоунайф, к окраинам которого начал подступать огонь. Чтобы защитить город, местные пожарные работают круглосуточно, выкапывая канавы, распыляя огнетушащие растворы антипирены и сбрасывая воду с воздуха.

Жители пытались уехать оттуда по воздуху и наземным транспортом. Официальный крайний срок для эвакуации Йеллоунайфа истек.

Из 1000 активных лесных пожаров, бушующих в данный момент в Канаде, 236 приходятся на Северо-Западные территории. Там сгорело более 2 млн га земли.

Федеральные данные показывают, насколько разрушительным был нынешний сезон лесных пожаров для всей Канады.

В результате по стране сожжено уже почти 14 млн гектаров. Эта цифра в разы превышает средний показатель за 10 лет, составляющий 2,2 млн гектаров, сожженных за любой отдельно взятый год.