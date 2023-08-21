Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: ретроградный Меркурий изрядно подпортит жизнь - готовьтесь!

Начинается последняя полноценная неделя лета. Она пройдет не самым лучшим образом из-за негатива планет. Астрологи Dailyhoro рассказали, что нас ждет и как противостоять неприятностям.
23 августа Меркурий станет ретроградным, что задаст тон не только этому периоду, но и ближайшим нескольким неделям в целом. С финансовой точки зрения это событие будет крайне неблагоприятным, но еще Меркурий нарушит коммуникацию между людьми. 22 и 27 августа - дни силы этой недели.
Овен
Взаимопонимание - вот главный ключ Овнов к успеху в любви, делах, быту. Этим людям нужно стремиться к гармонии и согласию, причем не только с членами семьи, но и с коллегами, друзьями. Также астрологи советуют Овнам пока не раскрывать свои карты посторонним. Лучше держать в тайне амбиции, планы, особенно если они касаются чего-то, что греет душу.
Телец
"Не было бы счастья, да несчастье помогло", - вот главная фраза, характеризующая данную неделю для Тельцов. Очень важно помнить, что любая из проблем, которые встретятся на их пути, может стать в будущем неким мостиком к счастью, успеху, победам. Важно оставаться оптимистами и искать лазейки, которые смогут помочь выбраться из проблем и неурядиц, преодолев путь от темноты к свету в кратчайшие сроки.
Близнецы
Близнецам необходимо изменить что-то в себе, чтобы изменилась вся их жизнь целиком. На этой неделе не стоит искать причины неудач и проблем во внешних факторах. Нужно смотреть на свои собственные поступки, слова и действия. В противном случае Близнецы могут утратить способность мыслить трезво. Спокойствие и размеренность - вот то, что им просто необходимо сейчас.
Рак
У Раков с 21 по 27 августа ожидается масса приятных и не очень приятных изменений, но не стоит бить тревогу раньше времени, поскольку любые перемены станут для них глотком свежего воздуха. Астрологи считают, что изменения эти могут наступить в самых разных областях, причем весьма неожиданно. Ракам не нужно сидеть без дела и ждать чуда. Важно брать свою судьбу в свои собственные руки.
Лев
Львам важно заняться нейтрализацией своих собственных недочетов и недостатков. На этой неделе они смогут ясно увидеть все самое плохое в себе самих. Это будет непростой, но очень важный период. Многие дела сдвинутся с мертвой точки, что добавит некоторую мотивацию, а это самое важное. Настало время действовать, но делать это лучше осторожно, чтобы не прибавить себе лишних неурядиц необдуманными действиями.
Дева
На этой неделе звезды и планеты постараются напомнить Девам обо всем, что им хочется забыть. Справиться с воспоминаниями будет крайне нелегко, но с помощью близких людей это будет сделать проще. Также люди данного знака Зодиака ощутят на себе последствия недавно принятых решений. Они смогут понять, правильно поступили или нет, но есть хорошие новости - Вселенная может дать им шанс все исправить.
Весы
Весов ожидают нередкие конфронтации дома и на работе, но они смогут справиться с подобными проблемами благодаря простым переговорам. Нужно чаще спрашивать людей о том, что им нравится и от чего они выходят из себя, чтобы не поступать неправильно по отношению к ним. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период для спокойной и размеренной интеллектуальной работы.
Скорпион
У Скорпионов многие дела пойдут в гору, но не стоит обольщаться - без трудностей не обойтись. Меркурий сделает так, что финансовые траты могут стать причиной больших проблем. Слабость Венеры добавит проблем с самочувствием. Это худшее время для починки старых вещей, попыток вернуть к жизни увядшие отношения, дружбу, а также для поисков новой работы.
Стрелец
У Стрельцов могут появиться трудности в общении с людьми. Лучший выход из ситуации - просто не спорить ни с кем, а спокойно интересоваться чужим мнением и причинами, которые его сформировали. Так все будет ясно. Грубость и недипломатичность - ошибка, которую нельзя допускать с 21 по 27 августа. Любой конфликт рискует перейти в статус затяжного и крайне деструктивного.
Козерог
Период с 21 по 27 августа должен пройти для Козерогов под девизом: "Хочу - значит, могу". Несмотря на общую неблагоприятную картину ночного неба у Козерогов получится сделать то, что они хотят. Самое главное при этом - просто двигаться вперед и не сомневаться в себе. Пусть это будет происходить маленькими шажками, но и этого будет достаточно. Не нужно торопиться, иначе можно наделать кучу ошибок - в любви, в делах, в работе.
Водолей
Водолеям нужно немного унять свои амбиции. В противном случае они могут разочароваться в себе, в людях и в судьбе, а это негативно скажется на их будущем. Возможно, представителям данного знака придется поступиться принципами во благо своей семьи, друзей, коллектива на работе. Такую жертву заметят очень многие люди, а сами Водолеи заработают уважение.
Рыбы
Для Рыб сейчас важна дисциплина. Нужно вставать вовремя, как можно меньше лениться и как можно больше работать. В таком случае представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Вселенная на их стороне, несмотря на проблемы с Венерой и ретроградным Меркурием. Астрологи советуют Рыбам сосредоточиться в самую первую очередь на делах, которые требуют срочного завершения.
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