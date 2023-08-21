Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: ретроградный Меркурий изрядно подпортит жизнь - готовьтесь!

Близнецы

Близнецам необходимо изменить что-то в себе, чтобы изменилась вся их жизнь целиком. На этой неделе не стоит искать причины неудач и проблем во внешних факторах. Нужно смотреть на свои собственные поступки, слова и действия. В противном случае Близнецы могут утратить способность мыслить трезво. Спокойствие и размеренность - вот то, что им просто необходимо сейчас.

Рак

У Раков с 21 по 27 августа ожидается масса приятных и не очень приятных изменений, но не стоит бить тревогу раньше времени, поскольку любые перемены станут для них глотком свежего воздуха. Астрологи считают, что изменения эти могут наступить в самых разных областях, причем весьма неожиданно. Ракам не нужно сидеть без дела и ждать чуда. Важно брать свою судьбу в свои собственные руки.

Лев

Львам важно заняться нейтрализацией своих собственных недочетов и недостатков. На этой неделе они смогут ясно увидеть все самое плохое в себе самих. Это будет непростой, но очень важный период. Многие дела сдвинутся с мертвой точки, что добавит некоторую мотивацию, а это самое важное. Настало время действовать, но делать это лучше осторожно, чтобы не прибавить себе лишних неурядиц необдуманными действиями.

Дева