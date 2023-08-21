Фото ⟩ В какой из трех стран Балтии самая красивая форма у полицейских-кинологов?

Вчера полицейские-кинологи вместе со своими четвероногими подопечными из трех стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы - поздравили Эстонию с 32-м днем рождения, или Днем восстановления независимости, пишет Limon.ee. Эта фотография вызывает самые положительные эмоции, но и позволяет оценить, в какой из трех стран самая красивая униформа у полицейских-кинологов. Как думаете?
"В честь Дня восстановления независимости воспроизводим для вас Балтийский путь вместе со служебными собаками", - подписали этот снимок в группе eesti politseikoerad на странице в Instagram.
На фотографии мы видим кинологов из полиции трех разных балтийских стран. С породой собак, работающих на благо государства, вопросов нет. Но вот сама форма имеет разные оттенки зеленого и очень сильно отличается. Если в Эстонии кинолог носит рубашку с длинными рукавами, то в Латвии это футболка-поло, а в Литве - обычная футболка. Головной убор - кепка, в нашей стране на ней написано Politsei, а в Латвии и Литве изображен герб полиции. Особенно отличается обувь у полицейских-кинологов: в Латвии и Литве это кирзовые сапоги, в Эстонии - удобные кроссовки.
Смотрите фото ниже! Форма полицейского-кинолога из какой страны вам кажется самой красивой?
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!