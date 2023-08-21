Фото ⟩ В какой из трех стран Балтии самая красивая форма у полицейских-кинологов?

На фотографии мы видим кинологов из полиции трех разных балтийских стран. С породой собак, работающих на благо государства, вопросов нет. Но вот сама форма имеет разные оттенки зеленого и очень сильно отличается. Если в Эстонии кинолог носит рубашку с длинными рукавами, то в Латвии это футболка-поло, а в Литве - обычная футболка. Головной убор - кепка, в нашей стране на ней написано Politsei, а в Латвии и Литве изображен герб полиции. Особенно отличается обувь у полицейских-кинологов: в Латвии и Литве это кирзовые сапоги, в Эстонии - удобные кроссовки.