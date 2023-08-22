Видео ⟩ Женщина почти три года ждет, пока сможет воспользоваться подарочной картой

Илзе приобрела подарочную карту в феврале 2021 года, желая подарить крестнику фантастические эмоции на 16-й день рождения. Прошло 2,5 года, но использовать подарочную карту не удалось до сих пор.

Представитель предприятия Илзе обещал - как только полет над Елгавой будет организован, она получит звонок или письменное сообщение с приглашением принять участие. В течение всего лета она получила только одно предложение, но и это было в последний момент.

Она неприятно удивилась, когда увидела над Елгавой полет красного воздушного шара.

Руководитель предприятия Янис Плявиньш поясняет, что за последние два года было организовано 180 полетов и около 10 из них произошли в Елгаве. Илзе получила приглашение принять участие в трех полетах.

Видео: сюжет Bez Tabu