Россия показала свою новую систему ПВО

Компания "Туламашзавод" представила опытный образец - зенитную самоходную установку ЗАК-23Э, предназначенную для защиты стационарных подразделений, а также военных колонн.

ЗАК-23Э - это ЗРК малой дальности, похожий на машину с колесной формулой 8х8 с установленной на ней зенитной пушкой.

Новый ЗРК объединяет две одноствольные 23-мм автоматические пушки ЗУ-23 на шасси бронетранспортера БТР-82А. Он может произвести 3500 выстрелов за одну минуту на высоту в 2000 метров и на расстояние в 2500 метров.

Система также оснащена оптико-электронными детекторами, что делает ее автоматической и мобильной системой ближнего действия, способной бороться с атакующими воздушными целями, включая беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты.