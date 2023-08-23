ISW: вторая линия обороны армии РФ в Запорожье может оказаться слабее первой

Авторы сводки ISW отмечают, что среди замеченных в западной части фронта в Запорожье российских частей нет таких, которые бы уже не участвовали в оборонительных боях.

Большинство из них воюют с начала украинского контрнаступления, а исключение составляют лишь подразделения 7-й дивизии ВДВ, переброшенные с других участков фронта, и подразделения батальона "Ахмат-Юг".

Сведений же о том, чтобы позиции на второй линии занимали какие-то еще не задействованные части, у ISW нет.

"Отсутствие наблюдаемых российских формирования и частей на второй линии обороны на западе Запорожской области может означать, что эти позиции могут занять части и формирования, уже задействованные в боях […] Вероятное отсутствие у россиян оперативных резервов и наблюдаемых незадействованных частей на второй линии обороны, вкупе с ограниченной передислокацией позволяет предположить, что вторая линия российской обороны может быть заметно менее мощно защищена", - пишут обозреватели ISW.