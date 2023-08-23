ISW: вторая линия обороны армии РФ в Запорожье может оказаться слабее первой

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе осторожно, с оговорками, высказывает предположение, что вторая линия обороны российской армии в Запорожской области может оказаться слабее первой, поскольку защищать ее, возможно, придется уже потрепанным в боях частям. Эту сводку пересказывает Русская служба BBC.
Авторы сводки ISW отмечают, что среди замеченных в западной части фронта в Запорожье российских частей нет таких, которые бы уже не участвовали в оборонительных боях.
Большинство из них воюют с начала украинского контрнаступления, а исключение составляют лишь подразделения 7-й дивизии ВДВ, переброшенные с других участков фронта, и подразделения батальона "Ахмат-Юг".
Сведений же о том, чтобы позиции на второй линии занимали какие-то еще не задействованные части, у ISW нет.
"Отсутствие наблюдаемых российских формирования и частей на второй линии обороны на западе Запорожской области может означать, что эти позиции могут занять части и формирования, уже задействованные в боях […] Вероятное отсутствие у россиян оперативных резервов и наблюдаемых незадействованных частей на второй линии обороны, вкупе с ограниченной передислокацией позволяет предположить, что вторая линия российской обороны может быть заметно менее мощно защищена", - пишут обозреватели ISW.
Они в то же время подчеркивают, что не вполне уверены в истинности этого предположения, поскольку на второй линии могут обнаружиться части, о которых пока ни сторонние наблюдатели, ни украинская армия просто не знают.
ISW напоминает, что к выходу на вторую линию обороны украинская армия может оказаться близка в районе села Работино к югу от города Орехов.
По некоторым сообщениям, российские части еще удерживают лишь южную окраину села.
ISW ранее писал, что если украинцы полностью займут это село и выйдут за его пределы на юг, то это, возможно, будет означать, что в этом месте они преодолели полосу самых плотных минных полей и укрепления первой линии обороны. Правда, обозреватели института при этом не пытались оценить способность российской армии быстро выставлять новые минные поля перед наступающим противником.
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