Шлесес снова проведет акцию протеста

Акция направлена против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.

Как сообщили в Рижской думе, в заявке на проведении акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".

Ожидается, что в мероприятии примут участие 1000 человек.