"О чем молчит пропаганда": Как политика Лукашенко отражается на простых белорусах

RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда " белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua), в котором рассказывается, как политика Лукашенко отражается на простых белорусах.

Журналисты посчитали на примере сокращения ВВП Беларуси, что поддержка политики Кремля обернулась стране откатом в развитии примерно на пять лет. Это скажется на здравоохранении, социальной сфере и инфраструктуре. Кроме того, страну вынужденно покинули наиболее перспективные компании, включая IT-сектор, а многие белорусы лишились возможности ездить в ЕС.

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).