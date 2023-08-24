Политолог: правительство вряд ли будет сформировано быстро

Ни одна другая партия не выдвинула своего кандидата, поэтому президент Эдгар Ринкевич оказался в ситуации, когда "нужно было выбирать одного из одного". Своим решением президент дал толчок тому, чтобы разговор о формировании коалиции проходил быстрее и активнее и было принято решение, какие политические силы будут в коалиции, а какие - вне ее. Со статусом официального кандидата, Силиня получает дополнительный инструмент для ведения этих переговоров.