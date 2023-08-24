Политолог: правительство вряд ли будет сформировано быстро

После выдвижения на пост премьер-министра министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство") нет никаких оснований для оптимизма по поводу формирования новой правительственной коалиции в короткие сроки, заявил агентству LETA политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.
Ни одна другая партия не выдвинула своего кандидата, поэтому президент Эдгар Ринкевич оказался в ситуации, когда "нужно было выбирать одного из одного". Своим решением президент дал толчок тому, чтобы разговор о формировании коалиции проходил быстрее и активнее и было принято решение, какие политические силы будут в коалиции, а какие - вне ее. Со статусом официального кандидата, Силиня получает дополнительный инструмент для ведения этих переговоров.
На просьбу спрогнозировать, как быстро будет сформирована коалиция, эксперт ответил, что он не настроен оптимистично в этом отношении, учитывая, как продвигались до сих пор партийные переговоры.
На вопрос о подводных камнях политолог ответил, что это отношения между партиями - следовало бы понять, на какие компромиссы партии готовы, кроме того, никому не известны их реальные пожелания.
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