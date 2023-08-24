В Великобритании судили женщину из Латвии, обманувшую церковь

В среду Королевский суд Брэдфорда заслушал показания 48-летней Аниты.

Женщина неоднократно заверяла латышскую лютеранскую церковь Брэдфорда, что возместит украденные деньги, однако на данный момент она вернула только 150 фунтов стерлингов.

Адвокат признала, что выплата была "каплей в море", но сообщила суду, что ее клиентка теперь готова делать ежемесячные выплаты в размере 1000 фунтов стерлингов из своего дохода от работы на семейной ферме в Латвии.

Анита, признавшая себя виновной в мошенничестве, злоупотребила своим положением.

Она занимала должность казначея церкви в течение пяти лет, до начала 2019 года, когда пастор заметил, что из проданной церковной собственности в Лидсе стоимостью 140 тыс. фунтов стерлингов пропало 50 тыс. фунтов стерлингов.

Анита оправдывалась тем, что деньги были "вложены" в облигации с более выгодной процентной ставкой.

Когда пропали еще 40 000 фунтов стерлингов, она наконец призналась, что взяла деньги. Однако обещала, что все вернет, когда будет решен вопрос со страховкой.