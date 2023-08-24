В Великобритании судили женщину из Латвии, обманувшую церковь

В Великобритании бывшая представительница и казначей церкви была заключена в тюрьму за кражу 90 тыс. фунтов стерлингов (104 тыс. евро), часть из которых она успела потратить на покупку дома в Латвии, сообщают британские СМИ.
В среду Королевский суд Брэдфорда заслушал показания 48-летней Аниты.
Женщина неоднократно заверяла латышскую лютеранскую церковь Брэдфорда, что возместит украденные деньги, однако на данный момент она вернула только 150 фунтов стерлингов.
Адвокат признала, что выплата была "каплей в море", но сообщила суду, что ее клиентка теперь готова делать ежемесячные выплаты в размере 1000 фунтов стерлингов из своего дохода от работы на семейной ферме в Латвии.
Анита, признавшая себя виновной в мошенничестве, злоупотребила своим положением.
Она занимала должность казначея церкви в течение пяти лет, до начала 2019 года, когда пастор заметил, что из проданной церковной собственности в Лидсе стоимостью 140 тыс. фунтов стерлингов пропало 50 тыс. фунтов стерлингов.
Анита оправдывалась тем, что деньги были "вложены" в облигации с более выгодной процентной ставкой.
Когда пропали еще 40 000 фунтов стерлингов, она наконец призналась, что взяла деньги. Однако обещала, что все вернет, когда будет решен вопрос со страховкой.
Прокурор рассказал суду, что в полицию обратились в июне 2019 года. На допросе Анита рассказала полицейским, что помогла отцу четверых детей, потерявшему жену в автокатастрофе. Прокурор же заявил, что она фактически финансировала свою с ним жизнь и любое страховое возмещение - это деньги мужчины, а не ее.
Судья подчеркнул тот факт, что часть денег была использована для покупки дома в Латвии
и может стать активом, который позднее может быть включен в процесс отмывания денег.
Адвокат заявила в суде, что Анита признала свою вину и уже прошло четыре года с момента кражи. Она сказала, что ее подзащитная явно хочет вернуть деньги церкви и загладить свою вину.
Адвокат заявила, что Анита заботилась о своей пожилой матери, а также поддерживала близкие отношения с дочерью погибшей в автокатастрофе женщины.
Однако судья подчеркнул, что Анита занимала ответственное положение в церкви, но злоупотребила этим положением, чтобы ограбить церковь. Судья добавил, что Анита неоднократно обещала вернуть деньги, но руководству церкви ничего не оставалось, как заявить на нее в полицию.
Анита была заключена в тюрьму на 18 месяцев.
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