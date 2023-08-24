Фото ⟩ В День независимости Украины памятник Свободы подсветили цветами украинского флага

В четверг, 24 августа, в честь Дня независимости Украины памятник Свободы в Риге подсветили цветами украинского флага.
Галерея: В День независимости Украины памятник Свободы подсветили цветами украинского флага
Ранее уже сообщалось, что отмечая День независимости Украины, общество Tavi draugi в сотрудничестве с посольством Украины и Рижской думой организовало в четверг, 24 августа, шествие "Дорога подсолнухов", которое началось от общества Tavi draugi на улице Вентспилс 50, корпус 3, до сцены Верманского парка. В конце шествия послу Украины в Латвии преподнесли главный элемент флешмоба - букет подсолнухов.
Галерея: День независимости Украины в Риге
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