Фото ⟩ В День независимости Украины памятник Свободы подсветили цветами украинского флага

Ранее уже сообщалось, что отмечая День независимости Украины, общество Tavi draugi в сотрудничестве с посольством Украины и Рижской думой организовало в четверг, 24 августа, шествие "Дорога подсолнухов", которое началось от общества Tavi draugi на улице Вентспилс 50, корпус 3, до сцены Верманского парка. В конце шествия послу Украины в Латвии преподнесли главный элемент флешмоба - букет подсолнухов.