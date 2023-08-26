В Кемерово вспыхнул сильный пожар на складе пиротехники

Ранее Telegram-канал Mash Siberia уточнил, что загоревшийся склад находится на улице Терешковой. "Конструкции не выдержали, здание обрушилось", - написала команда Mash Siberia, опубликовав короткое видео с места происшествия, на котором виден огромный столб дыма и слышны звуки взрывающейся пиротехники.

Взрыв на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде

9 августа мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС). В результате погибла женщина, десятки людей пострадали, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение требований промышленной безопасности. Предположительно его допустил один из арендаторов - обанкротившееся в марте 2023 года ОАО "Пиро-Росс". Предприятие с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков, в том числе по заказам Минобороны РФ.