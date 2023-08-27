Интернет хит: за каким столом вы бы сели обедать?

Студент Карлис Апинис поделился в Twitter фотографией, которая уже стала хитом в социальных сетях. Апинис создал фотографию, на которой изображены десять столиков, за которыми сидят известные люди. Апинис предложил оставить комментарий - за каким столом вы бы сели обедать?