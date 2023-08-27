Интернет хит: за каким столом вы бы сели обедать?

Студент Карлис Апинис поделился в Twitter фотографией, которая уже стала хитом в социальных сетях. Апинис создал фотографию, на которой изображены десять столиков, за которыми сидят известные люди. Апинис предложил оставить комментарий - за каким столом вы бы сели обедать?
Pie kura galdiņa tu ieturētu pusdienas? pic.twitter.com/3zTECDc99D— karlis apinis 🇺🇦 (@zirgspeks) March 1, 2023
За первым столом сидят боксер Майрис Бриедис, певец Лаурис Рейникс и рекламный специалист Эрик Стендзениекс.
За вторым столом беседуют режиссер Алвис Херманис, музыкант Ральф Эйландс и певец Дзинтарс Чича.
Третий стол заняли мэр Огре Эгилс Хелманис, музыкант Маркус Рива и инфлюенсер Рой Роджерс.
За четвертым столом находятся Юрис Пуце, певица Саманта Тина, президент Латвии Эдгар Ринкевич.
За пятым столом можно встретить Элиту Вейдемане, Яниса Домбурса и музыканта Андриса Кивича.
За шестым столом сидят Алдис Гобземс, Артус Кайминьш и актриса Дарта Даневича.
За седьмым столом собрались депутат Глория Гревцова, скандальная Татьяна Жданок и поэтесса Лиана Ланга.
Политтехнолог Юргис Лиепниекс, повар Мартиньш Сирмайс и Андрис Фрейденфельдс сидят за восьмым столом.
За девятым устроились руководитель Latvijas gāze Айгар Калвитис, баскетболист Кристап Порзиньгис и Томас Парупс.
А вот десятый стол принадлежит экс-президенту Вайре Вике-Фрейберге, маэстро Раймонду Паулсу и мультихудожнику Дракийсу (Drakijs).
Это фото стало популярным среди пользователей Twitter. Пользователи активно комментируют и высказывают мнение, за каким столом они бы предпочли сесть.
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