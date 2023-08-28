Премьер-министр Эстонии извинилась за то, что компания ее мужа работает в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принесла извинения за то, что компания ее мужа после начала войны в Украине продолжила работать в России, пишет Rus.Postimees.
"Сейчас я к этому отношусь так же, как и раньше. По моему мнению, любая деятельность в России или связанная с Россией должна прекратиться. Каждый предприниматель должен найти для этого свой моральный компас. Я не занимаюсь бизнесом, я работаю премьер-министром Эстонской Республики. Что я сделала не так как премьер-министр Эстонии - вот вопрос, который, вероятно, вытекает из этого вотума недоверия", - сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии также извинилась за произошедшее. "Я уже несколько раз сегодня говорила об этом. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация, и я искренне приношу свои извинения всем, кого эта ситуация затронула. Мои взгляды никоим образом не изменились: любая деятельность в России или связанная с Россией, должна быть остановлена", - добавила Каллас.
Каллас заявила, что ее муж "продал за цену бутерброда" долю в собственной компании и таким образом "не словами, а действиями взял на себя ответственность".
В понедельник, 28 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила журналистам, что во вторник у нее очень плотный график, и поэтому она не может участвовать в заседании объединенной комиссии, на котором будет обсуждаться поставки компании ее мужа в Россию.
"Завтра у меня очень загруженный день. Как я уже сказала, у нас будет обсуждение госбюджета и бюджетной стратегии. У меня очень большая просьба: учитывайте также график работы премьер-министра. Я буду появляться перед соответствующими комитетами, как всегда, это делала и никогда не оставалась в стороне. Я также буду давать интервью здесь в парламенте, я никогда не избегала этого. Но у меня долгосрочно запланированный график, поэтому я очень хочу, чтобы подобные планы предварительно согласовывались со мной", - передает слова Калласа Postimees.
По словам Калласа, она готова ответить на все вопросы, но когда назначено обсуждение госбюджета, что касаются всех членов правительства, премьер-министр не может отсутствовать.
"Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - ранее сказала Каллас в интервью ERR.
Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что логистическое предприятие мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас продолжило грузоперевозки в Россию и после начала войны в Украине. Арво Халлик, муж премьер-министра, объявил в пятницу, что в связи со скандалом он продаст свою долю в Stark Logistics, ведущей бизнес с Россией, и покинет компанию.
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