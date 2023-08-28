Премьер-министр Эстонии извинилась за то, что компания ее мужа работает в России

"Завтра у меня очень загруженный день. Как я уже сказала, у нас будет обсуждение госбюджета и бюджетной стратегии. У меня очень большая просьба: учитывайте также график работы премьер-министра. Я буду появляться перед соответствующими комитетами, как всегда, это делала и никогда не оставалась в стороне. Я также буду давать интервью здесь в парламенте, я никогда не избегала этого. Но у меня долгосрочно запланированный график, поэтому я очень хочу, чтобы подобные планы предварительно согласовывались со мной", - передает слова Калласа Postimees.

По словам Калласа, она готова ответить на все вопросы, но когда назначено обсуждение госбюджета, что касаются всех членов правительства, премьер-министр не может отсутствовать.

"Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - ранее сказала Каллас в интервью ERR.

Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что логистическое предприятие мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас продолжило грузоперевозки в Россию и после начала войны в Украине. Арво Халлик, муж премьер-министра, объявил в пятницу, что в связи со скандалом он продаст свою долю в Stark Logistics, ведущей бизнес с Россией, и покинет компанию.