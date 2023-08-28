Фура с грузом камней съехала с дороги и упала в канаву

Сегодня утром на трассе Кекава - Иецава водителям пришлось стоять в длинных пробках и пропускать друг друга, поскольку одна полоса шоссе была заблокирована полицией и спасателями. Грузовик не справился с управлением при обгоне и перевернулся.

"Легковая машина помешала, я выехал ближе к краю, но он был мягкий, и я перевернулся. Больше нечего сказать. Нет ли стресса сейчас? Ну, уже лучше. Вначале был", - говорит водитель грузовика.

Тяжелый автомобиль оказался на территории пожилой женщины, которая поначалу не обратила внимания на происходящее, поскольку смотрела любимую передачу по телевизору. Ее ни в коем случае нельзя пропустить, и подобные происшествия случались и раньше.

Независимо от того, что канава на заднем дворе неглубокая, вытаскивать машину из грязи было технически сложно. Тяжелый автомобиль был загружен несколькими тоннами щебня, который везли на строительную площадку на Юрмальской стороне. Чтобы успешно вытащить фуру, понадобилось даже два больших эвакуатора.

Вскоре после двух часов дня грузовик полностью вытащили из кювета, а в три часа дня движение на месте происшествия было восстановлено.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке