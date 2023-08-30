Арнольд Шварценеггер стал новым лицом одного из брендов Lidl

Арнольд Шварценеггер олицетворяет PARKSIDE. Он вдохновляет людей делать все самостоятельно. И конечно же - с изрядной долей юмора и самоиронии.

"Шварценеггер и PARKSIDE: Вот это парочка!" Кристоф Пол, главный закупщик Lidl International, поясняет: "Благодаря непрерывному развитию на протяжении нескольких лет был создан бренд PARKSIDE, который уже вдохновил многих наших клиентов своим высоким качеством и выгодной ценой, впечатляющим выбором инструментов и привлекательным дизайном. Арнольд Шварценеггер олицетворяет многие наши ценности. Концепция PARKSIDE - дать возможность сделать работу самостоятельно. Мы хотим дать людям уверенность в том, что им это по силам! Арнольд Шварценеггер - деятельный, решительный, настоящий мужчина, и в то же время довольно простой. Мы гордимся тем, что теперь он стал частью команды PARKSIDE".

DIY - сделай сам - это PARKSIDE. Бренд, специально созданный для тех, кто готов засучить рукава и самостоятельно заниматься ремонтом, строительством или садоводством. Этот ассортимент инструментов, садового инвентаря и многого другого доступен только в магазинах Lidl.

Арнольд Шварценеггер не понаслышке знаком с инструментами. Он работал в строительстве и любит мастерить. Это еще одна причина, почему это сотрудничество будет очень плодотворным. "Ты это можешь! - это мой девиз. Вы должны верить в себя, поэтому я - лицо PARKSIDE", - подчеркивает он.