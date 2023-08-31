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Фото ⟩ В деловом районе Йоханнесбурга вспыхнул крупный пожар; 38 погибших

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

По данным спасательных служб, в четверг, 31 августа, в Йоханнесбурге, крупнейшем городе ЮАР, в результате пожара в высотном здании погибли по меньшей мере 38 человек.

Еще 43 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего рано утром в деловом районе в центре города.

Сообщается, что пламя в значительной степени локализовано, но спасательные работы продолжаются. Официальные лица предупреждают, что число погибших может вырасти.

Галерея: Пожар в Йоханнесбурге

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