Фото ⟩ В деловом районе Йоханнесбурга вспыхнул крупный пожар; 38 погибших

По данным спасательных служб, в четверг, 31 августа, в Йоханнесбурге, крупнейшем городе ЮАР, в результате пожара в высотном здании погибли по меньшей мере 38 человек.
Еще 43 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего рано утром в деловом районе в центре города.
Сообщается, что пламя в значительной степени локализовано, но спасательные работы продолжаются. Официальные лица предупреждают, что число погибших может вырасти.
Галерея: Пожар в Йоханнесбурге
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