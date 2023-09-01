Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" инициирует процедуру импичмента главы государства Саломе Зурабишвили, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе. "На заседании политсовета партии мы приняли решение начать процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила Конституцию страны, не согласовав с правительством визиты в Европу", - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 1 сентября.
При этом Кобахидзе отметил, что, исходя из расклада политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента нет возможности, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не в состоянии заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - "конституционная обязанность партии", подчеркнул он. Кобахидзе также сообщил, что по факту нарушения президентом конституции "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд.
"Несанкционированный визит"
"Грузинская мечта" заявляет, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно статье 52 конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.
Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Она проводит серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку.
Зурабишвили в своем микроблоге на платформе Х (бывший Twitter) поблагодарила Штайнмайера за встречу, отметив, что поддержка со стороны Германии будет критически важной. "Грузинский народ верит в свое европейское будущее", - добавила она.
Thanks Frank Walter Steinmeier for this meeting launching my European tour designed to secure our European path. Germany’support will be crucial. Georgian people believe in their European future. pic.twitter.com/adDPAQZZSG— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 1, 2023
Конфликт президента с "Грузинской мечтой"
Кабмин Грузии не согласовал и другие рабочие визиты Саломе Зурабишвили: в Украину 22 - 24 августа, в Швейцарию и Болгарию в сентябре, в Польшу, Бельгию и Данию в октябре, а также в ОАЭ, Чехию и Израиль в декабре.
Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в ноябре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но ее поддержала "Грузинская мечта". Впоследствии отношения между главой государства и политической силой стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.
Грузия подала заявку на членство в ЕС почти одновременно с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС, но Грузия этого статуса не получила. Брюссель пообещал Грузии предоставить его, "как только будут решены оставшиеся приоритеты".