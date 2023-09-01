Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента

При этом Кобахидзе отметил, что, исходя из расклада политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента нет возможности, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не в состоянии заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - "конституционная обязанность партии", подчеркнул он. Кобахидзе также сообщил, что по факту нарушения президентом конституции "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд.

"Несанкционированный визит"

"Грузинская мечта" заявляет, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно статье 52 конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.

Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Она проводит серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку.