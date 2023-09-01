Украинские войска прорвали первые позиции «линии Суровикина». Что это меняет на южном фронте

Но вот минные поля пройдены, и возобновляется маневренная война с обоюдными возможностями. Снова могут вступить в бой крупные соединения как живой силы, так и техники. Уже в начале нового этапа сражения у российской армии возникли трудности — в ее обороне образовались прорехи, их нужно чем-то затыкать.

Цена ошибки теперь намного выше

Это не означает, что дальнейшее продвижение ВСУ на Токмакском направлении пойдет легко и быстро. Пока что они наступают на относительно узком участке, пространства для развертывания по-настоящему крупных ударных группировок недостаточно, а у российского командования имеются резервы — оно, судя по всему, не собирается отсиживаться в пассивной обороне, собирает силы на флангах и, возможно, готовится контратаковать.

Однако цена ошибки в ходе боев в основной полосе обороны намного выше, чем при боях в зоне обеспечения, проламывание которой было лишь подготовкой к главному сражению. При маневренной войне вариантов развития событий много, спрогнозировать их трудно — они не всегда зависят от расклада сил и качества вооружений.

В истории войн есть немало случаев, когда к тяжелому поражению и даже разгрому целой армии приводило отсутствие у ее командования в нужном месте в критический момент относительно небольшого резервного подразделения — например, батальона пехоты или противотанковой батареи.

Баннер рассылки Фото: BBC

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