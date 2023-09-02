Видео ⟩ В реабилитационный центр Vaivari прибывают тяжелораненые украинские военные

Украинские солдаты продолжают героическую борьбу за свободу своей страны, пытаясь изгнать российские войска с Украины. Тысячи героев в этой войне потеряли жизни. Еще больше раненых. Часть лечится и в Латвии. Пока украинцы продолжают контрнаступление, медикам реабилитационного центра Vaivari приходится лечить все более тяжелораненых солдат.
Александр из Харькова, его ранили в прошлом году, когда Вооруженные силы Украины боролись за освобождение Харьковской области.
"Я получил ранение, когда мы напали в направлении Купянска. В обстреле танка ранили ногу и щебень попал и в руку, я думал, что все кончено. Но ребята меня вытащили. Сначала в больнице в Харькове, затем в Киев, там семь месяцев лечился, в ногу вставили фиксатор, а затем подал документы на реабилитацию за рубежом. А в мае приехал сюда", - рассказывает он.
Кроме тяжелых ранений у солдат имеются также сильные психологические травмы, для лечения которых привлекаются военные психологи. Одновременно латвийские профессионалы тесно сотрудничают с украинскими медиками, делятся опытом, чтобы врачи в Украине могли оказать раненным равноценную помощь, которую военнослужащие получают у нас.
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