Видео ⟩ В реабилитационный центр Vaivari прибывают тяжелораненые украинские военные

"Я получил ранение, когда мы напали в направлении Купянска. В обстреле танка ранили ногу и щебень попал и в руку, я думал, что все кончено. Но ребята меня вытащили. Сначала в больнице в Харькове, затем в Киев, там семь месяцев лечился, в ногу вставили фиксатор, а затем подал документы на реабилитацию за рубежом. А в мае приехал сюда", - рассказывает он.