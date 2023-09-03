В Стопиньской волости горела баня

За прошедшие сутки VUGD получила 35 вызовов, в том числе четыре на пожар, 21 на спасательные работы, а десять вызовов были ложными.

В прошлые сутки в пожарах никто не погиб и не пострадал, кроме того, никому не потребовалась эвакуация.