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В Стопиньской волости горела баня

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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу самый большой пожар был зарегистрирован в Стопиньской волости Ропажского края, где вечером горела двухэтажная баня площадью 50 квадратных метров, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.

За прошедшие сутки VUGD получила 35 вызовов, в том числе четыре на пожар, 21 на спасательные работы, а десять вызовов были ложными.

В прошлые сутки в пожарах никто не погиб и не пострадал, кроме того, никому не потребовалась эвакуация.

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