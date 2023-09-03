В Стопиньской волости горела баня

В субботу самый большой пожар был зарегистрирован в Стопиньской волости Ропажского края, где вечером горела двухэтажная баня площадью 50 квадратных метров, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
За прошедшие сутки VUGD получила 35 вызовов, в том числе четыре на пожар, 21 на спасательные работы, а десять вызовов были ложными.
В прошлые сутки в пожарах никто не погиб и не пострадал, кроме того, никому не потребовалась эвакуация.
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