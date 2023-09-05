В Вентспилсе по подозрению в ограблении задержана женщина: она сама пришла в участок

В понедельник, 4 сентября, в 10:15 Госполиция получила информацию о том, что в Вентспилсе произошло ограбление - у пенсионерки, нанеся ей телесные повреждения, похитили мобильный телефон. Стражи порядка начали уголовный процесс и получили информацию о возможном злоумышленнике.

В тот же день в участок полиции в Вентспилсе пришла возможная виновница происшествия, которой по другому уголовному процессу была установлена мера пресечения в виде полицейского надзора, что означает, что в определенные дни и время нужно явиться в полицию. Женщину задержали по подозрению в ограблении.

По предварительной информации, женщины были знакомы между собой и нападавшая пришла в квартиру пенсионерки, где, нанеся ей телесные повреждения, украла мобильный телефон. Пострадавшая кричала, это услышала соседка, которая зашла в квартиру и остановила нападение.

Принимая во внимание подозрения, что задержанная, возможно, находится под влиянием одурманивающих веществ, ее доставили в медучреждение для проведения экспертизы.

Стражи порядка продолжают расследование уголовного процесса в связи с ограблением с проникновением в квартиру. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет, с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.