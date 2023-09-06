В ДТП погиб велосипедист

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 119 ДТП, пострадали 23 человека, один погиб. Погибший был велосипедистом.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 370 решений об административных правонарушениях, в том числе 163 за превышение скорости.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три процесса об административных правонарушениях и четыре уголовных.