В ДТП погиб велосипедист

Вчера, 5 сентября, в дорожно-транспортном происшествии погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 119 ДТП, пострадали 23 человека, один погиб. Погибший был велосипедистом.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 370 решений об административных правонарушениях, в том числе 163 за превышение скорости.
В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три процесса об административных правонарушениях и четыре уголовных.
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