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Сейм соберется на первое заседание после летних каникул

rus.tvnet.lv/LETA
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Зал заседаний Сейма
Зал заседаний Сейма Фото: Ieva Čīka / LETA

В Сейме сегодня состоится первое заседание осенней сессии, сообщили в пресс-службе парламента.

Одним из вопросов сегодняшней повестки дня станут поправки к закону об иммиграции, предусматривающие для граждан России, подавших заявления на получение ВНЖ до 1 сентября, но не сдавших экзамен по государственному языку, возможность продлить ВНЖ на срок до двух лет.

Также депутаты планируют обсудить поправки к законам, предусматривающие улучшение доступности паллиативной помощи, и ряд других законопроектов.

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