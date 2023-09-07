Сейм соберется на первое заседание после летних каникул

В Сейме сегодня состоится первое заседание осенней сессии, сообщили в пресс-службе парламента.
Одним из вопросов сегодняшней повестки дня станут поправки к закону об иммиграции, предусматривающие для граждан России, подавших заявления на получение ВНЖ до 1 сентября, но не сдавших экзамен по государственному языку, возможность продлить ВНЖ на срок до двух лет.
Также депутаты планируют обсудить поправки к законам, предусматривающие улучшение доступности паллиативной помощи, и ряд других законопроектов.
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