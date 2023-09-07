Сейм соберется на первое заседание после летних каникул

Одним из вопросов сегодняшней повестки дня станут поправки к закону об иммиграции, предусматривающие для граждан России, подавших заявления на получение ВНЖ до 1 сентября, но не сдавших экзамен по государственному языку, возможность продлить ВНЖ на срок до двух лет.