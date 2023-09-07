Председатель правления Rimi о ценах на продукты, конкуренции и влиянии Lidl на рынок

Среди факторов, влияющих на цены, он назвал требования поставщиков и цены на зерно на бирже, на которые, в свою очередь, влияют такие меняющиеся факторы, как стоимость сырья и энергоресурсов.

"Существует много неизвестных факторов, поэтому в настоящее время очень трудно делать прогнозы", - сказал Турлайс.

Комментируя условия конкуренции в розничной торговле Латвии, руководитель Rimi Latvia отметил, что конкуренция с другими участниками рынка всегда была достаточно жесткой, а в последнее время, с появлением новых игроков, она еще более усилилась.

Говоря о влиянии Lidl, Турлайс отметил, что это крупный и серьезный игрок, но, в отличие от Rimi, большую часть его бизнеса составляют товары, которые произведены в других странах, а не в Латвии.

Как сообщалось, оборот Rimi Latvia в прошлом году составил 1,028 млрд евро, увеличившись на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль снизилась на 25,2% - до 27,49 млн евро.